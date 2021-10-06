شاهد .. فيديو غير أخلاقي يكشف فضيحة جديدة لـِ انجي خوري تشعل المواقع ...اتفرج

انت الان تتابع خبر فيديو غير أخلاقي يكشف فضيحة جديدة لـِ انجي خوري تشعل المواقع ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدّر اسم العارضة السورية انجي خوري المواقع خلال الساعات الأخيرة بعد تداول فضيحة جديدة لها .

ونشر أحد الحسابات التي تُعنى بأخبار المشاهير صوراً مما قال إنه فيديو غير اخلاقي لـ” انجي خوري”.28183056

ووصف الحساب الفيديو الذي وصله لـ”انجي” بأنه “مصيبة” ، حسب قوله.

وفي تشرين أول/أكتوبر 2019 ظهرت “انجي” منهارة بعدما صدر قرار حكومي بترحيلها من لبنان بعد اتهامها بتعمد إثارة الجدل وإشعال مواقع التواصل بأعمال غير أخلاقية.

وبعدها بفترة، رحّلت السلطات الإماراتية في إمارة دبي انجي خوري إلى بلدها سوريا، بعد توقيفها قبل يومين في مداهمة تمت بعد منتصف الليل داخل أحد الفنادق.

ووجهت إلى “إنجي” تهمًا تتعلق بممارسة الدعارة وخدش الحياء.

وكانت السلطات في لبنان قامت بترحيل إنجي خوري سابقاً، على إثر مشاركتها في التظاهرات ضد الحكومة اللبنانية،

وتوجهت الفنانة المثيرة للجدل إلى الإمارات ليتم ترحيلها أيضًا بعد أيام، عقب نشرها فيديوهات وصور خادشة للحياء العام من هناك.

وتستمر الناشطة السورية إنجي خوري بإثارة الجدل والظهور بشكل عارٍ ومغري عبر مواقع التواصل، معتبرة بأن التعري

“ليس ابتذالاً ولا إباحية ولكنه فن” كما تزعم ما عرضها لانتقادات حادة على مواقع التواصل.ولدت الفنانة السورية الجميلة انجي خوري في سوريا بمدينة حلب عام 1995، وهي من أب سوري وأم سورية وأسمها الحقيقي

نجوى خليق الله، وديانتها الإسلام وتحمل الجنسية السورية وبرجها الفلكي برج الميزان، وهي ممثلة سورية ناجحة ومتألقة

في مجالها الفني والمسرحي، وعمرها 25 سنة.

انتقلت الفنانه ـانجي خوري من سوريا إلى لبنان بعد الحرب الدائرة في سوريا، وعاشت واستقرت في لبنان لسنوات قبل ترحيلها إلى سوريا، وهي أفضل ممثلة سورية متنقلة من بلد إلى بلد في ظل ظروف استثنائية، وكانت مخفيه لأسمها الحقيقي "نجوى خليق الله" لأسباب لم تكشف عنها بعد، وواصلت عملها الفني في لبنان بدون كلل أو ملل بجدارة وكفاءة عالية، وذاع صيتها في لبنان وفي الوطن العربي بعملها الرائع والمميز.

وتعد انجي خوري فنانة سورية قوية ومبدعة ولها أعمال فنية رائعة ومثيرة، وهي إنسانة واقعية ومشهورة بشكل كبير وواسع

عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إثارتها للجمهور المتابع لها بظهورها الجريء في الفيديوهات التي تقوم بنشرها عبر

حسابها الرسمي انستقرام، كما أنها شخصية استثنائية في التمثيل ومحبوبة ولها قلب طيب ولطيف وبسمة جميلة وأنيقة.

انجي خوري هي فنانة سورية ولكن البعض يعتقد أنها من لبنان لأنها تقيم فيها، وقد أشتهرت في لبنان بدورها الرائد والجميل وذاع صيتها في الفترة الأخيرة بشكل كبير، وهي شابة مهذبة وجميلة في أخلاقها ومبادئها، وتعتبر من أحسن الفنانات في لبنان وسوريا،

وقد كان للفنان اللبناني آدم دور كبير في مسيرتها الفنية، لأنه أول من أكتشف موهبتها الفنية وكان الداعم الأول لها في المجال ا

لفن، وكانت انجي خوري تمتلك موهبة كبيرة في المجال الفني منذ طفولتها، وهي الآن واحدة من أشهر الفنانات العربيات

ومن أجمل النساء السوريات.

فيديو انجي خوري

تداول عدد من الناشطين في الفترة الأخيرة فيديو مسرب للمثلة انجي خوري على السوشيال ميديا وهي بلباس جريء ومثير،

وهذا ما جعل انجي خوري تنافس الفنانة سما المصري في عرض فيديوهات جريئة ومثيرة للجدل.

فيديوهات انجي خوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انجي خوري تظهر في جميع إطلالاتها بشكل جميل وجريء، وعندما تنشر فيديو جديد على حسابها الرسمي عبر انستقرام

وتويتر فإنها تحدث ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث ضجة كبيرة وجدل واسع بسبب جمالها وحركاتها

الرائعة التي تقوم بها، وأيضا هي شخصية مرحة وحنونة تجذب الأنظار نحوها بشوق وحب، وتقوم ببعض الإغراءات في

كل فيديوهاتها التي تجذب الإنتباه إليها بشكل كبير وواسع.

وتعد انجي خوري فنانة سورية قوية ومبدعة ولها أعمال فنية رائعة ومثيرة، وهي إنسانة واقعية ومشهورة بشكل كبير وواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إثارتها للجمهور المتابع لها بظهورها الجريء في الفيديوهات التي تقوم بنشرها عبر حسابها انستقرام.

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