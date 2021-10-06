شاهد .. فنانة تخلع ملابسها الداخلية في حفلها الأخير أمام المسرح..اتفرج

انت الان تتابع خبر فنانة تخلع ملابسها الداخلية في حفلها الأخير أمام المسرح..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في حفل لها كشفت المغنية العالمية أريانا غراندي عن مناطق حساسة فس جسدها أمام الجمهور، حيث أثارت دهشة الجميع بما فعلته، إذ إنّ البعض أكّد أنها جريئة جدًّا.

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في التفاصيل، انتشرت صورة للنجمة العالمية أريانا غراندي من إحدى حفلاتها السابقة وهي تغني على المسرح، ارتدت فيها فستان قصير جدا، الأمر الذي ادى الى ظهور مناطق حساسة في جسدها اثناء رقصها، اذ انها ارتدت ملابس داخلية شفافة جدا، ما اثار ضجة كبيرة بين الجمهور الذي انتقدها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهةٍ أخرى، كان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إعلان النجمة العالمية أريانا غراندي زواجها من خطيبها وكيل العقارات دالتون غوميز في حفل عائلي صغير في منزلها.

الجدير بالذكر ان النجمة العالمية اريانا غراندي ، وهي مغنية، وكاتبة أغاني، وملحنة، وممثلة، وممثلة مسرحية، وفاعلة خير أمريكية إيطالية من مواليد عام 1993 عُرفت بتأديتها لدور "كات فالنتين" في سلسلة المسلسلات الكوميدية والغنائية فيكتوريوس التي قدمتها قناة نيكلوديون، والذي حاز علي جائزة إيمي35937925