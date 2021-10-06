شاهد .. العراقية ​ريتا محمد بوضعيه مثيره.. تثير الجمهور وتستعرض خلفيتها بالزهري الضيق!(صوره)

انت الان تتابع خبر العراقية ​ريتا محمد بوضعيه مثيره.. تثير الجمهور وتستعرض خلفيتها بالزهري الضيق!(صوره) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 10:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

ظهرت العارضة العراقية ريتا محمد بصورة جديدة تم تداولها بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهرت بصورة جانبية مرتدية فستانا ضيقا جدا باللون الزهر، فصّل مؤخرتها بشكل واضح، وسدلت شعرها، ورفعت نصفه بيدها بطريقة مثيرة، ووضعت مكياجا صارخا زاد من سحر إطلالتها.

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وأثارت صورة ريتا الضجة بين المتابعين الذين اعتبروا ان فستانها ضيق ومثير بطريقة مبالغ فيها، وإتهمها البعض أنها تحاول إستعراض مفاتنها، لكسب الشهرة، من خلال الإفراط في نفخ مؤخرتها، غير أن البعض أثنى على جمالها وسحر إطلالتها.

وكانت ريتا محمد قد لفتت الأنظار مؤخرا، بأحدث جلسة تصوير نشرتها، بإطلالة كاجوال مرتدية جينز أسود اللون، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة مجعدة.

ريتا محمد عارضة أزياء، وناشطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولدت في العراق، لكنها تعيش حالياً في دولة الإمارات العربية،ولديها عدد كبير من المتابعين عبر حساباتها على مواقع التواصل.

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