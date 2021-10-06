شاهد .. نهى نبيل تثير الدهشه والجدل ..وتكشف عن علاقتها السرية بوائل كفوري(صورة)

انت الان تتابع خبر نهى نبيل تثير الدهشه والجدل ..وتكشف عن علاقتها السرية بوائل كفوري(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

للمرة الأولى، كشفت الناشطة الاجتماعية والشاعرة الكويتية نهى نبيل عن صلة القرابة بينها وبين وائل كفوري، ما أثار الدهشة والعجب من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

39431886

في التّفاصيل، اثبتت الناشطة الاجتماعية الكويتية نهى نبيل عبر حسابها االشخصي على تطبيق الانستجرام صورة تجمعها بإبن خالتها الذي وصفته بـ”وائل كفوري” العائلة.

من جهة أخرى ، خلال حلول نهى نبيل ضيفة مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز في رمضان الفائت ضمن برنامجها الرمضاني “نجوم مهيرة” الذي تقدمه عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، طلبت منها الأخيرة في ختام اللقاء إختيار شخصية للقيام بمقلب بها، فوقع الإختيار على هيا الشعيبي.

وإتصلت نهى نبيل بـ هيا الشعيبي التي ردت عليها مشيرةً إلى أنها تتكلم معها من الحمام، فأخبرتها نبيل أنها تريد ترك المنزل والإنفصال عن زوجها، طالبةً منها مبلغاً مالياً من أجل السفر خارج البلاد.

الجدير بالذكر ان الناشطة الاجتماعية نهى نبيل ، اعلامية وشاعرة كويتية من مواليد عام 1983 من أصول مصرية، حيث إن أمها كويتية الجنسية ووالدها مصري الجنسية وهي الشقيقة الكبري للمذيعة نوف نبيل. درست الهندسة الكيميائية في جامعة الكويت، وتخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2005

39431886