شاهد .. بـ"تنورة ضيقة وكروب توب تكشف الخصر .. مودل روز تخطف أنظار الجمهور برشاقتها!(صورة)

انت الان تتابع خبر بـ"تنورة ضيقة وكروب توب تكشف الخصر .. مودل روز تخطف أنظار الجمهور برشاقتها!(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، صور جريئة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

73495637

وظهر السعودية روز بإطلالة أحدث جدلًا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تظهر بتنورة ضيقة وكروب توب قصيرة.

وترك لها عدد من المتابعين الكثير من التعليقات منها: “رائعة، الإطلالة موفقة، مثيرة، والله قمر”.

كما وشاركت عارضة الأزياء جمهورها ومتابعيها بصور جريئة، وهي ترتدي بنطال جينز مع جاكيت، وكشفت عن أجزاء من منطقة البطن والصدر.

73495637