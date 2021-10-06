شاهد .. بدون خجل او تردد. باربي نجد تصدم السعوديين بصورة مخلة على الكرسي دون ملابس .

انت الان تتابع خبر بدون خجل او تردد. باربي نجد تصدم السعوديين بصورة مخلة على الكرسي دون ملابس . والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - - فاجأت عارضة الأزياء السعودية باربي نجد المتابعين مجددا بعد ظهورها بصور فاضحة نشرتها عبرحسابها في موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، ما جعلها تتعرض لهجوم واسع.

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حيث ظهرت باربي نجد وهي تجلس على كرسي، وترتدي ملابس داخلية، ووضعت فوقها روب خفيف أصفر اللون، وعلقت على الصورة: "فقط أنا و قهوتي".

ولاقت صور باربي نجد ردود فعل حادة، وتعرضت للإنتقادات بسبب اطلالاتها الخادشة التي لا تشبه عادات وتقاليد الشعب السعودي المحافظ، مطالبينها بالإبتعاد عن مواقع التواصل وعدم فضح نفسها وفضح السعوديين.وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض بها باربي نجد لهجوم واسع من قبل المتابعين بسبب اطلالاتها الجريئة، لكنها لا تتأثر بالإنتقادات، حيث تتعمد نشر صورها وهي عارية بالسرير او حوض الإستحمام، وتستفز المتابعين وخاصة السعوديين.وعلقت على الصورة: "فقط أنا و قهوتي".

ولاقت صور باربي نجد ردود فعل حادة، وتعرضت للإنتقادات بسبب اطلالاتها الخادشة التي لا تشبه عادات وتقاليد الشعب السعودي المحافظ، مطالبينها بالإبتعاد عن مواقع التواصل وعدم فضح نفسها وفضح السعوديين.12423532