شاهد .. بعد ضجة خلع سروالها.. نجمة "باب الحارة" تظهر بدون حمالة صدر في إطلالة ساخنة.. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد ضجة خلع سروالها.. نجمة "باب الحارة" تظهر بدون حمالة صدر في إطلالة ساخنة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت صفحات متخصصة بأخبار نجوم ومشاهير الفن، صورة ساخنة لنجمة مسلسل باب الحارة الجزء 11، الفنانة السورية كندة حنا، وهي تستعرض جمالها واناقتها بقمة إحدى الجبال في سوريا.

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الصورة المتداولة أثارت اندهاش وجدل المتابعين في آن واحد، بسبب شجاعتها بظهورها أعلى الجبل ، وبسبب عدم ارتدائها حمالة صدر، كما قال بعضهم.

كما تطرق رواد موقع إنستغرام، في تعليقاتهم، إلى تميز الفنانة السورية، في اختيار إطلالاتها وتسريحات شعرها ، والملابس المتناسقة معها ، وابتسامتها الساحرة التي لا تفارقها بعكس بقية الفنانات والمشاهير الذين ، تفتقر معظم اطلالاتهم للإبتسامة والظهور بتكلف مبالغ فيه. حسب قولهم.

وأبرزت الإطلالة الحديثة للفنانة كندة حنا، مفاتنها وصدرها واجزاء من نهديها ، من خلف فستانها الشفاف والضيق ذو اللون الأسود الجذاب.

وكانت نجمة مسلسل باب الحارة، قد اشعلت منصة تداول الصور والفيديوهات " إنستغرام " بأحدث واجرأ مشهد إغراء .

وظهرت الفنانة كندة حنا، في اطلالتها تلك، وهي ترتدي قميصًا أسوداً قصيراً، يغطي اجزاء من نصفها الأعلى، وشعرها يتماوج فوق كتفيها وصدرها وظهرها، فيما غطت على جزء من نصفها الاسفل بقماش أبيض، وبقى جزء آخر يمتد من تحت الركبة حتى خصرها مكشوف للعيان ، ويوضح تخليها عن سروالها، وهي على كنب في إحدى غرف منزلها .

الجمهور المتابع للنجمة السورية، انهال على مشاركتها بالاعجاب والتعليق ، وابدا اندهاشه الكبير من الإطلالة الجميلة والجريئة ، وركز بعضهم على خلعها سروالها، واحدثوا ضجة بسبب ذلك.

وعبر المتابعون عن حبهم وعشقهم لنجمة " باب الحارة " عبر فقرات وكلمات وإيموجات متعددة الأشكال والمعاني ، ومما جاء في بعض التعليقات :"لك دخيل قلبك شو بحبك كندوشتي حبيبتي" ، "محلاك ومحلى شعرك" ، "احلى واجمل وأطيب فنانة".

وتميزت الفنانة كندة حنا في كل من مسلسل "صبايا" ومسلسل "بنات العيلة" حيث امتزجت الأدوار ما بين "سميحة" الطالبة التي لم تكمل دراستها وتحاول التخرج من آخر سنة في مسلسل "صبايا" إلى الدكتورة التي ترفض الزواج التقليدي وتؤمن بالأبراج بصورة كبيرة في مسلسل "بنات العيلة".

وشاركت في العديد من المسلسلات السورية، منها مسلسل يوم ممطر آخر، ومسلسل أهل الغرام، ومسلسل زمن العار، وبطولة مسلسل باب الحارة .

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