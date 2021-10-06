شاهد .. جوكر السينما المصرية.. أفاق أثناء تشريح جثته وأرعب الأطباء وشادية تسببت في وفاته!

انت الان تتابع خبر جوكر السينما المصرية.. أفاق أثناء تشريح جثته وأرعب الأطباء وشادية تسببت في وفاته! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

لقب جوكر الفن، كونه عمل في جميع جوانب الفن، حيث أنة عمل كمونولوجست، وقدم أغاني أيضاً كمطرب شعبي، وشارك في العديد من الأعمال السينمائيه حيث تميز بدور الصعيدي خفيف الظل، هو الفنان "عمر سيد سيد سالم" وهذا هو أسمه الحقيقي، وأسمه الفني هو "عمر الجيزاوي".



ومن خلال هذا الموضوع نرصد لكم أبرز الأسرار والكواليس الخفية داخل حياة الفنان عمر الجيزاوي.13754290

زيجات عمر الجيزاوي

عرف عن الفنان عمر الجيزاوي بأنة متعدد الزيجات، حيث أن عدد زيجاتة تخطت السبع زيجات، وكانت أبرز زيجاتة من الفنانة والراقصة للبنانية "انوار حسين" حيث أثمرت تلك الزيجة عن أنجاب طفل يدعى "معين"، وعند أنفصال والدة عن أمة عاش الطفل في لبنان مع أمة، ويبلغ عداد أولاد الفنان عمر الجيزاوي، أربع بنات وثلاث صبيان.



عاد من الموت

تعرض الفنان عمر الجيزاوي لحادث أليم، جعل الجميع يعتقد أنة عاد من الموت مرة أخرى، حيث أنة كان داخل أحدى السيارات الأجرى، وأثناء القيادة أختلت عجلة السيارة من السائق، مما أدى إلى سقوطها في أعماق الترعة، ولكن السائق أستطاع أن يقفظ من السيارة، ولكن عمر الجيزاوي ظل بها في أعماق الماء وعندما

أخرجوا جثتة وأتى الطبيب لكي يشرحها، حدث أمر غريب جعل الجميع ينتفض، وهو أن عمر الجيزاوي أستيقظ وجلس مكانه وقال: "هذه قدرة الله" مما جعل الجميع يشعر بالرعب ويعتقدون أن الله أحياه من جديد.



أنجب الجيزاوى 8 أبناء، ووصف الفنان يوسف وهبى صوته بأنه يشبه الفولاذ الذى لا يتغير ويظل لامعا.

قالت ابنته إن والدها أصيب بحالة اكتئاب بعد هذا الموقع، ثم جلطة فى القلب ظل على إثرها 9 أشهر فى المستشفى حتى توفى ودفن فى مقابر باب الوزير.13754290