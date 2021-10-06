انت الان تتابع خبر نجلاء بدر تغازل عمرو دياب قبل موعد عيد ميلادها اتفرج ماذا قالت!؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 02:58 مساءً | (خليج الجزيره)

غازلت الفنانة المصرية نجلاء بدر، مواطنه الفنان عمرو دياب بكلمات رومانسية كونهما من مواليد نفس الشهر أكتوبر/ تشرين الأول.

86996376

ويصادف ميلاد الفنانة نجلاء بدر يوم الأربعاء السادس من شهر أكتوبر، بينما عمرو دياب في الحادي عشر من الشهر ذاته.

واستغلت نجلاء هذه المناسبة التي تجمعهما، فنشرت صورة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام وهي برفقة دياب من إحدى السهرات، أرفقتها بتعليق قالت فيه: “عمرو دياب الهضبة يعني برج الميزان… كل سنة وكل مواليد برج الميزان بخير وطيبين”.

وفور نشرها للصورة انهالت عليها التعليقات من قبل الجمهور، وحرصوا على تهنئة الثنائي بمناسبة قرب عيد ميلادهما، كما تمنوا لهما دوام الصحة والحياة السعيدة.

وعلقت متابعة:”انا كمان ميزان يا جميلة كل سنة وانت طيبة”، وأضافت أخرى: “انا كمان ميزان 3 أكتوبر”، وقال آخر: “كل عام وأنتم طيبين.. الهضبة من أعظم المطربين على مستوى الوطن العربي، والعالمي.. وأنتي أيضا فنانة كبيرة تمتلكي موهبة كبيرة.. نتمنى لكم دوام الصحة والحياة السعيدة”.86996376