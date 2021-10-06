شاهد .. هكذا بدت الممثله ايمي سمير غانم.. تآسر القلوب مجددا بظهورها الأخير!

انت الان تتابع خبر هكذا بدت الممثله ايمي سمير غانم.. تآسر القلوب مجددا بظهورها الأخير! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

مجددا أحزت الفنانة المصرية ايمي سمير غانم جمهورها بعد منشورها الاخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة ايمي سمير غانم عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة لوالديها الراحلين بظهورهم الاخير برفقة بعض قبل وفاتهم وأضافت تعليقا آسر قلوب الجماهير مجددا ، وقالت " كل لحظه بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني و انتوا بتتألموا و انا و دنيا مش عارفين نعمل حاجه..

الحمدلله الحمدلله الحمدلله بس انا مش عارفه اكون تمام كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون احسن بس الحقيقه اني اوحش من الاول وكل حاجه عملتها بس مش بهدا الحمدلله علي نعمه الصلاه و التسبيح و الدعاء اكيد بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسه و اصبر اكتر من كده والحمدالله علي اي ابتلاء انا راضيه "

وتفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجابات بعد اختفائها لمدة طويلة عن مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لظروفها بعدما فقدت والديها بسبب اصابتهم بفايروس كورونا.

من جهة أخرى ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا اخبار اعتزال الفنانة ايمي والفنانة دنيا سمير غانم بسبب فقدانهم والديهما لكن لم تؤكد كل منهم اي خبر عن اعتزالهم.

الجدير بالذكر ان الفنانة دنيا سمير غانم ظهرت بظهورها الأخير في حفل تآبين الفنان الراحل سمير غانم واستلمت الجائزة عن روح والدها وألقت العديد من الجمل تعبر عن حبها الشديد لجمهورها ، حيث انهالت بكائا امام الجمهور وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بشكل واسع.

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