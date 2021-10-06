شاهد .. الهام شاهين.. وماسبب رفضها زواج عمرو دياب من شقيقتها (التفاصيل)

انت الان تتابع خبر الهام شاهين.. وماسبب رفضها زواج عمرو دياب من شقيقتها (التفاصيل) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل صورة على مواقع التواصل الإجتماعي لشابة جميلة تجلس بجانب الفنان المصري ​عمرو دياب وتبتسم​ وكتب تعليقاً عليها أنها "فنانة كبيرة وشهيرة"، وتفاعل المتابعون مع الصورة، معتقدين أنها الممثلة المصرية إلهام شاهين، لكن إتضح لاحقا أنها شقيقتها الممثلة المصرية إيناس شاهين.

80595949

والجدير بالذكر ان عمرو دياب كان بعلاقة حب مع إيناس، بدأت خلال أول عمل سينمائي له، بفيلم "​السجينتان​"، الذي شاركته فيه ايناس شاهين، ثم ارتبطا رسميا، لكن سرعان ما تم فسخ الخطوبة بسبب معارضة إلهام شاهين لهذه العلاقة.

وجاء رفض الهام شاهين لأن عمرو دياب كان يبلغ من العمر 27 عاماً، وإيناس 17 عاماً، كما كان عمرو دياب مازال ببداية مسيرته الفنية، ولم يكن قد حقق شهرة واسعة، ورأت إلهام حينها أن ليس له مستقبل.80595949