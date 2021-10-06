شاهد .. اعتراف ناري.. فنانة إغراء: عادل إمام قطعني بوس فوق السرير بتصريح من زوجته - المشهد الممنوع من العرض

انت الان تتابع خبر اعتراف ناري.. فنانة إغراء: عادل إمام قطعني بوس فوق السرير بتصريح من زوجته - المشهد الممنوع من العرض والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت واحدة من أبرز فنانات الإغراء في مصر، تفاصيل مشاركتها في أحد الأعمال الفنية مع الزعيم عادل إمام، والتي ظهرت في العديد من مشاهده، والزعيم يحتضنها بشدة ويقبلها.

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وروت الفنانة جيهان قمري تفاصيل كواليس مشاركتها في فيلم "عمارة يعقوبيان" الذي كان من بطولة الزعيم عادل إمام وعرض في عام 2006، في مقابلة تلفزيونية.وقالت: "طلبوني علشان أروح أقابل المخرج ثروت حامد وقالي إحنا قلنا أسماء كتيرة والزعيم قال هاتوا جيهان قمري لو ترضى لأن الدور صغير، وقلت أنا يكفيني أعدي بس من أمام الزعيم مش كمان أعمل خمس مشاهد معاه وطبعًا وافقت".

وأضافت: "قالولي إن الدور لبنت بتشغل في بار وبتوقع عادل إمام علشان تسرقه، وأنا اتفاجئت وقولت كفاية عليا بس إني أعدى من جنب الزعيم".

وتابعت جيهان قمري: "وقالولي كمان في مشهد في السرير فقلتلهم مع الاستاذ عادل إمام وفي السرير كمان قام قلي أنا حاقطعك بوس وأنا واخد تصريح من مراتي مش مشكلة".

ويُشار إلى أن الفنانة جيهان قمري دائما ما تثير الجدل من خلال بعض إطلالاتها الجريئة، أو تصريحاتها المثيرة ومن المعروف عنها ظهورها المتكرر من خلال مشاهد الأغراء في الكثير من أعمالها الفنية المختلفة، وفي الأسطر التالية نرصد لكم أبرز الأسرار في حياة الفنانة.

نشأتها

جيهان عبدالله جميل قمري، ممثلة ومغنية مصرية، ووالدها لبناني ووالدتها مصرية ولدت عام 1969، في بيروت وانهت دراستها هنالك أيضا.

وبعد انتقالها الى مصر قدمت أول عمل لها مع المنتج والمخرج المصري طارق النهري من خلال فيلم "الأيام الأخيرة".

وكانت الفنانة جيهان قمري تتعرض للكثير من المشاكل وبالأخص مع جدتها، التي كانت دائماً تعتدي عليها بالضرب بسبب عشقها للعب مع الصبيان.

بدايتها

عملت في بداياتها مذيعة في إحدى الفضائيات اللبنانية، ثم أصبحت راقصة في فرقة الفنون الشعبية اللبنانية "أسرار"، وكان أول ظهور سينمائي لها في فيلم "الأيام الأخيرة".

وتميّزت الممثلة الحاصلة على الجنسية المصرية جيهان قمري، بتأدية الأدوار الجريئة، حتى أنها وافقت بتأدية دور "فتاة الليل"، والذي اقتصرت مشاهدها فيه على احتضانها وتقبيلها من الزعيم عادل إمام.

نجاتها من الموت

تعرضت جيهان قمري لحادث سير على طريق كوبري أكتوبر في القاهرة قبل فترة قصيرة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج لتعود بعد عدة أيام إلى منزلها وقد استعادت صحتها.

وكانت قد نشرت صور لسيارتها التي تحطمت في حادث السير، عبر حسابها على موقع «فيس بوك»، ووجهت الشكر لكل أصدقائها الذين سألوا عليها، وتمنى لها الجمهور الصحة، وهنأها على نجاتها من موت محقق.

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