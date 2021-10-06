شاهد .. نسرين طافش تثير ضجة واسعة بهذه الإطلالة الجريئة وتثير غرائز الشباب - صور

انت الان تتابع خبر نسرين طافش تثير ضجة واسعة بهذه الإطلالة الجريئة وتثير غرائز الشباب - صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قامت الفنانة والنجمة السورية نسرين طافش، بمشاركة جمهورها ومتابعيها ومحبيها عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة خضعت لها الفنانة.

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حيث نشرتالفنانة نسرين ، صورًا جديدة من أخر إطلالة خضعت لها عبر صفحتها الرسمية والخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وظهرت النجمة نسرين طافش في الإطلالة الجديدة وهي ترتدي فستام قصير باللون الأبيض ويمتاز بحزام من منطقة الوسط بشكل جذاب وملفت للانتباه.

وتألقت نسرين، في الإطلالة الجديدة من داخل كبينه مزودة بأشكال وألوان الورد المختلفة والمتميزة، كما ظهرت بمكياج بسيط للغاية وتركت شعرها منسدلا على ظهرها، واختارت جزمه باللون البيج، والأكسسوارات البسيطة التي تتلخص في ارتداء حلق باللون الفضي، وساعه بيضاء.

الجدير بالذكر أن أخر ظهور للفنانة والنجمة السورية نسرين، كان مشاركتها في الموسم الرمضاني السابق مع النجم حمادة هلال في مسلسل المداح.

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