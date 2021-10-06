انت الان تتابع خبر فيفي عبده ترقص بفستان جريء كاد يسقط ويكشف المستور! اتفرج صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 03:17 مساءً | (خليج الجزيره)

استعرضت الراقصة المصرية فيفي عبده، جسدها بفستان فاضح أثناء أداءها وصلة رقص جديدة عبر حسابها على (انستجرام).

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فيفي عبده ترقص على اغنية خطوة

وظهرت فيفي عبده بالفيديو وهي ترتدي فستاناً بلا أكمام، ويكشف الجزء العلوي من جسدها بشكل فاضح، وكانت ترفع الفستان طوال فترة رقصها لأنه كاد يسقط أكثر من مرة.

ورقصت فيفي على أنغام أغنية (خطوة) لمصطفى حجاج بحسب ما رصدت وطن يغرد خارج السرب، وعلقت: (خطوة يا صاحب الخطوة من الساحل الشمالي و ربنا يستر اسكوز مي).

وتعرضت الراقصة المصرية لهجوم من المتابعين الذين علقوا في البداية على رقصها في شارع عام، وجاء في التعليقات: (نفسي اعرف ليش بترقصي بالشوارع).

وكتب آخر: (والله يا فوفه كلنا بنحبك جدا بس والله انت لو احترمت نفسك هتبقى موضوعك الطف من كده بكثير).

وذكرها آخر بمرضها، وعقب: (بكرا ما تنسي ترتمي على تخت وتحكي يا رب اشفيني استحي على مكبرك واعملي اشي لا اخرتك ).

ونصحها آخر باللجوء إلى طبيب نفسي، وقال: (ما تعقلي ياست واتقي الله في نفسك الدنيا مش دايمة يافيفي عيب ألي بتعمليه ده. روحي لدكتور نفسي يعالجك لإنك مش متقبله انك كبرتي وجسمك باظ وسنك ما يسمح بالمراهقة المتأخرة الي انتي عيشاها دي، لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم).

تحرك قضائي ضد فيفي

وتجاهلت فيفي قرار جهات التحقيق في مصر، إحالة البلاغ المقدم ضدها، ويتهمها بنشر الفسق والفجور، إلى نيابة الاستئناف.

فقد نقلت صحيفة (الوطن) المصرية عن مصادر قضائية قولها، إن جهات التحقيق قررت إحالة البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد فيفي عبده، إلى نيابة الاستئناف للتحقيق فيه.

وكان أشرف فرحت مؤسس حملة (تطهير المجتمع)، قد تقدم ببلاغ ضد فيفي للنائب العام، بتهمة نشر الفسق والفجور.

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية، فقد تقدم المحامي المصري أشرف فرحات، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد فيفي عبده متهماً إياها بنشر الفسق والفجور.

واستند فرحات مؤسس حملة (تطهير المجتمع) في بلاغه إلى فيديو فيفي عبده الذي ظهرت خلاله وهي ترقص بالمنشفة فقط.

وقال المحامي في بلاغه، إن الفيديو يتنافي مع الآداب العامة لقيم المجتمع المصري، مما يعد جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018، حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية.

وأضاف فرحات في بلاغه: (لذا نلتمس من سيادتكم فحص البلاغ وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة).

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