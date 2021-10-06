انت الان تتابع خبر بسمة بوسيل ترقص بملابس جريئة وتضع زوجها في ورطة! – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 04:19 مساءً | (خليج الجزيره)

ظهرت بسمة بوسيل وهي ترقص بملابس جريئة في احد الحفلات ، الامر الذي عرضها وزوجها الفنان تامر حسني لموجة من الانتقادات والتعليقات القاسية

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حيث نشرت بسمة بوسيل صورتها بملابس جريئة مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام من حفل فرقة البوب والراب الأمريكية الشهيرة Black Eyed Peas الذي أقيم في الأهرامات.

وقد ظهرت وهي ترتدي “جمبسوت” ضيقًا باللون الأسود مع فتحات من ناحية الكتف والظهر، وعلقت على إطلالتها: “كوني الأصل لا التقليد”. واضافت: “عشت لحظات لا تنسى في حفل Black Eyed Peas”.

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