شاهد .. الراقصه فيفي عبده ..ترفع فستانها للاعلى وتظهر الجزء الاسفل من جسدها والجمهور مصدوم!

انت الان تتابع خبر الراقصه فيفي عبده ..ترفع فستانها للاعلى وتظهر الجزء الاسفل من جسدها والجمهور مصدوم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 03:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانه فيفي عبده صورةً لها من أمام باب منزلها، ظهرت ترتدي فستانًا طويلًا لكنها رفعته وكأنها أرادت إظهار ساقيْها.



الفستان جميل ولاق بها، لكن إظهار الجزء الأدنى من جسدها عرّضها لهجومٍ من بعض المحافظين الذين رأوا إن صورةً كالتي ترونها بالأسفل لا تليق بها ولا بمكانتها الفنية أو بعمرها الذي أصبح الآن يبلغ ٦٨ عامًا.10665466



لكن روح فيفي الشابة لا تعرف حاجز العمر، ونشعر وكأنها لا تزال عشرينية رغم تجاوز جسدها سنّ الستين، لكنه يبقى بالنهاية عمر الجسد.



المصرية تعشق الحياة وترسل لنا طاقة إيجابية كلما شاهدنا فيديو لها ترقص به أو تخاطب عبره محبيه.



تتفاعل مع الآلاف من محبيها باستمرار ولا تتعالى على أحد منهم، ونراها تعلّق على كل الصفحات وكأنها ليست مشهورة أبدًا.10665466