اتفرج – يسرا تهاجم مدير مهرجان الجونة بسبب عدم تكريمها

شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تهاجم مدير مهرجان الجونة بسبب عدم تكريمها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت يسرا عن انفعالها على مدير مهرجان الجونة في بيان رسمي، واعتبرت يسرا أنه من الطبيعي أن تشير المهرجانات إلى خطتها في اختيار الفنانين الذين تود تكريمهم، وتوضيح حيثيات اختياراتها للشخصيات المكرمة.

حيث استغربت الفنانة المصرية من الأسلوب الذي اعتمده مهرجان الجونة من خلال الإشارة إلى أسماء الأشخاص الذين لن يتمكنوا من تكريمهم.

وتضمن بيان يسرا الآتي:”الأستاذ انتشال التميمي، بخصوص حوارك المنشور يوم الأحد 3 أكتوبر، وضمن سياق تكريمات مهرجان الجونة بالعام الحالي، وتحديدًا في إشارتك به لعدم قدرة مهرجان الجونة على الاحتفاء بي، وهو بنفس محتوى الملف الإعلامي الذي أصدره مهرجان الجونة، أرغب في توضيح بعض النقاط”.

وأوضحت أنه “من الطبيعي أن تشير المهرجانات إلى خطتها في تكريم الفنانين الذين تود أن تكرمهم، وتوضيح حيثيات اختياراتها للشخصيات المكرمة، لكن ما أجده غريبًا، ولم يحدث من قبل في أي مهرجان دولي أو محلي، هو الإشارة إلى الأشخاص الذين لن يتمكن المهرجان من تكريمهم”.

واستطردت: “ما هو أسوأ، هو تبريرك يا أستاذ انتشال لعدم الاحتفاء بي، لعضويتي باللجنة الاستشارية للمهرجان، والتي أتشرف باختياري فيها بجوار عدد من السينمائيين الممتازين من أنحاء العالم .

يذكر أنّ الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، برئاسة انتشال التميمي، تبدأ من يوم 14 أكتوبر وتستمر حتى 22 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة 75 فيلمًا من 44 دولة حول العالم تقريبًا.