شاهد .. الفنانة نانسي عجرم كما لم تشاهدها من قبل وتصدم الجمهور .. مالذي حدث لشكلها ؟

انت الان تتابع خبر الفنانة نانسي عجرم كما لم تشاهدها من قبل وتصدم الجمهور .. مالذي حدث لشكلها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

ظهرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بصورة مثيرة لقيت ردود فعل متباينة حيث بدأت تظهر عليها علامات الكبر



إلى ذلك بين 19 و22 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري تقام في قصر الثقافة بتونس فعاليات الدورة لـ21 المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، ويتقاسم إحياء حفلي الإفتتاح والختام: نانسي عجرم وناصيف زيتون.71542869

ينظّم إتحاد الإذاعات العربية ومؤسستا الإذاعة والتلفزيون في تونس، برمجة الدورة 21 من المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في الفترة من 19 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في قصر الثقافة بالعاصمة التونسية.



وتُعقد ضمن المهرجان الدورة الأولى من مؤتمر الإعلام العربي الذي يدرس قضايا إعلامية عربية مشتركة، من محاورها: الإعلام السمعي البصري والتحديات التكنولوجية، ومحتوى الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة وإعتماد الدراما نموذجاً.



كما تقام جلسة عامة في مدينة الثقافة للبحث في تحديات الإعلام العمومي في ظل انفجار عديد من القنوات الخاصة والوسائط الجديدة وأزمة الصحافة المكتوبة والتدريب وإعادة تأهيل الموارد البشرية.



هذا ويشمل حفل الإفتتاح إضافة إلى فقرة الفنانة نانسي عجرم، فقرتين من التراث الأردني، والعراقي. والحال نفسها في حفل الختام مع الفنان ناصيف زيتون، الذي تعقب فقرته، فقرتان من التراث التونسي والبحريني.



اللجنة التنظيمية أشارت إلى إعتماد بروتوكول صحي صارم ينسجم مع توجيهات وزارة الصحة ويُطبق على كل الأماكن التي تقام فيها فعاليات المهرجان سواء في قصر الثقافة أو خارجه.71542869