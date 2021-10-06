شاهد .. جرائه من العيار الثقيل تخلع ثوب الخجل.. اعلامية مشهورة تشعل مواقع التواصل بصور كشفت فيها كل مناطقها الحساسة.. اتفرج

انت الان تتابع خبر جرائه من العيار الثقيل تخلع ثوب الخجل.. اعلامية مشهورة تشعل مواقع التواصل بصور كشفت فيها كل مناطقها الحساسة.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الإعلامية مريم الدباغ تشعل مواقع التواصل بصور كشفت فيها كل مناطقها الحساسة..واشتهرت الإعلامية التونسية مريم الدباغ بجراتها الزائدة في الكشف عن تضاريس جسدها وارتداء الملابس الجريئة والفاضحة التي تجعلها مثار حديث الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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من هي مريم الدباغ؟

ممثلة تونسية تحمل الجنسيّة البريطانيّة ولدت 14 مايو 1986،درست مريم الدباغ في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا ثم توجهت الى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو.

وقد توجّهت في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني لكنّها خيرت فيما بعد تغيير تخصّصها ودراسة الموضة في إيطاليا شاركت مسلسل سبع صبايا.

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