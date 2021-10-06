شاهد .. اقوى إطلالة.. هيفاء وهبي تشعل الأجواء بتنورة شفافة وضيقة كشفت تضاريس جسدها... اتفرج. فيديو - صور

انت الان تتابع خبر اقوى إطلالة.. هيفاء وهبي تشعل الأجواء بتنورة شفافة وضيقة كشفت تضاريس جسدها... اتفرج. فيديو - صور والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت النجمة اللبنانية هيفا وهبي، حالة واسعة من الجدل بعد نشرها صور جديدة وجريئة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

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وظهرت هيفا وهبي مرتدية تنورة ضيقة وشفافة في نصفها الأسفل، باللون الأسود، ونقشة غريبة من الجلد باللون الأبيض، مع نظارة شمسية.واختارت النجمة اللبنانية، لهذه الإطلالة التي خضعت لتصويرها فوق سيارتها الفارهة، تسريحة شعر ناعمة انسدلت نصفها باتجاه صدرها ونصفها الآخر إلى خلفها.

وعلقت الفنانة هيفاء وهبي على الصور قائلة :”مالقوش في الورد عيب.. فقالوا كل اللي بيتقال”.

وأنهالت تعليقات المتابعين بشكل كبير على الصور، متضمنة التغزل في معظمها بجمال واطلالة الفنانة، كما حازت على إعجاب نحو 143 الف متابعا خلال ساعات قليلة من نشرها لهذه الصور.يأتي ذلك بعدما أعادت حسابات معنية بأخبار المشاهير والفن، تداول صور جريئة للغاية، للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، كانت قد انتشرت في وقت سابق عبر السوشيال ميديا، وأثارت ضجة كبيرة.

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي، في الصور بإطلالات مثيرة وجريئة جدا، الأمر الذي أثار حالة من الصدمة لدى الجمهور.

واختارت النجمة اللبنانية، لهذه الإطلالات فستانا قصيرا وضيقا، مما كشف وأبرز تضاريس جسدها بشكل واضح للعيان.

وبدت هيفاء وهبي، في بعض الصور، تجلس مع عدد من أصدقائها، فيما ساقيها متباعدتين عن بعضهما بطريقة مبالغ فيها، ما أدى إلى ظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر.

كما ظهرت النجمة اللبنانية، في الصور الآخرى بمحل كوافير، وهي تجلس بوضعية ساخنة كشفت ما بين فخذيها.

يذكر أن الفنّانة هيفاء وهبي، احتلت مراكز متقدمة في قائمة أكثر الموضوعات الرائجة عبر محرك البحث "غوغل" في مصر والسعودية وعدد من الدول العربية الأخرى، بحثاً عن صورها وفيديوهاتها الجريئة، التي نشرتها مؤخرًا.

وتفاعل جمهور ومتابعو هيفاء وهبي مع صورها، وعبر الكثير منهم عن إعجابهم بها، تحت وسم يحمل اسمها، في موقع توتير.

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