انت الان تتابع خبر بعد انفصالها عن زوجها.. هند القحطاني تهدّد ابنها والسبب صادم!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 05:29 مساءً | (خليج الجزيره)

بعد أن تركت زوجها وهربت بعيدًا عنه، ها هي هند القحطاني تهدّد ابنها هذه المرة بعدما فعله مع شقيقته، إذ لم يحترمها، فهل تبعده عنها؟

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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو جديد ل​هند القحطاني​ ظهرت فيه الى جانب أولادها أثناء نزهة عائلية.

وأظهر الفيديو المتداول هند القحطاني برفقة ابنها معاذ أثناء توجههم لمدرسة رؤى من أجل إعادتها للمنزل، وأثناء تصوير هند لإبنتها التي كانت تقضي الوقت برفقة صديقتها علق معاذ بنبرة حادة “أقول خلي الحرج والإستحاء وادخلي السيارة”… لتعلق هند بـ “نبرة صوتك البنت الحين تفكر انك تهزئها”… ليرد بـ “وش علينا منها..يلا يا رؤى امشي”.

طريقة حديث معاذ مع شقيقته رؤى اعتبرها البعض وقحة وغير مهذبة فيما أثنى الأغلب على طريقة هند القحطاني بالتعامل مع الوضع وعدم السماح لإبنها بالتمادي على شقيقته رؤى. بالطبع كان هناك تعليقات ساخرة حول الفيديو والتي كان منها:

“أووه طلع رجال ويهاوش”.. وتابع آخر “تضبع الولد كل مابغى يصير رجال”.. وجاء في تعليق أحدهم “معاذ راح يثور على الوضع هذا ذات يوم ويغيره أو يتركهم”..وتابع آخر “الله طلع رجال يعرف يهاوش ليته يهاوش امه على تفصخها”

من جهةٍ أخرى، ولعت بين نجمتيّ مواقع التواصل الاجتماعي هند القحطاني والعنود اليوسف حول لقب الامرأة الأكثر شهرة في السعودية، فتبادلتا الاتهامات على العلن، وشغلتا مواقع التواصل.

في التّفاصيل، ردّت نجمة التواصل الإجتماعي السعودية هند الفحطاني على ​العنود اليوسف​، بعد أن إتهمت الأخيرة نجوم مواقع التواصل الإجتماعي بالكذب والتلاعب بنسب المشاهدات

ونشرت هند في صفحتها الخاصة فيديو تباهت بنسب المشاهدات وأعلنت أنها من أعلى 5 أشخاص سعراً على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت:” أنت يا معتوهة يا عديمة الشخصية تتابعيني بالثانية، لطالما اختتمتي فيديوهاتك بصور أو مقاطع فيديو ليا، وأنت عارف أنت ليش عديمة الشخصية، لأنك في صوتك وفي طريقتك بتقلدين واحدة انتي عارفاها، وطول الوقت تلمحين لي، خلاص العالم كله عرف إنك تقصديني”.

وأضافت: “أنت عارفة لأنك بتتعاملين مع تجار لكن عمرك ما هتوصليلي، تدرين إني الخمسة الأعلى أجرا في الإعلان ورغم كدة الإعلانات ما توقف، ومعلومة انتي والمعلنين تعرفوها، عمري ما نزلت رقم جوالي، يعني الواحد يعلن معي بعد ما يموت، يظل يبحث عن هند كيف يتواصل معها، لأنهم بيرسلوا إيميلات وما أرد عليها، ويتجننون على رقم تليفوني علشان يوصلوا لي، واللي يعلن مرة يعلن عشرات المرات رغم إني آخد عشرات أضعاف أضعاف اللي بتاخهديهم”.

وتابعت: “لكن انت كل محتواكي يدل إن ما فيه أي ثقة واحترام للنفس، الكل يبغى يشتهر على حساب ​هند القحطاني​، الواحد يحاربونه إذا قال الصدق، أنا أشهر امرأة في السعودية”.24569389