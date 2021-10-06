انت الان تتابع خبر مرض إلهام الفضالة الخطير يغيّبها عن الجمهور.. تورّم كبير في وجهها. وتعاطف كبير من الجمهور فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 05:44 مساءً | (خليج الجزيره)

اضطرّت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة أن تغيب عن الجمهور بسبب مرض خطير تعاني منه، ما أدّى إلى تورّمٍ كبير في وجهها، وانهيارها بشكل تام.

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في التّفاصيل، كشفت الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​ عن سبب غيابها عن متابعيها في الآونة الأخيرة وذلك عبر فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت إلهام إلى أن ما منعها من تصوير يومياتها لمتابعيها هو تورم وجهها بسبب الحساسية التي أصابت عينيها

وقالت الفضالة :”مساء الخير والنور، طبعاً غبت عنكم هل تعلمون لماذا؟ لقد أصبتُ بحساسية ليست طبيعية في عيني، لقد استيقظت من النوم وجدتها كذلك”.

وأضافت :”الله لا يوريكم ما حدث بي، ركبت عدسات ورموش، لكني أزلتها سريعاً، وفركتُ عيني كثيراً، ووضعت كمادات على عيني لكي تتحسن، ولكنها بدون جدوى، وذلك كله بسبب الورم الذي تعرض وجهي له، يمكن الحساسية جاءتني من العدسات التي ارتديتها، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي أرتدي فيها عدسات

من جهةٍ أخرى، وجّهت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي إهانة كبيرة إلى زميلتها ومواطنتها إلهام الفضالة بسبب إحدى الأحاديث عن عمر المرأة، حيث قال البعض أنّها صفعة قويّة وغير مباشرة من هيا إلى صديقتها السابقة إلهام.

نشرت الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ فيديو تتحدث فيه عن المراهقة، مشيرة إلى أن هناك العديد من السيدات تنشأ لديهن الرغبة في العودة مرة أخرى إلى سن العشرينيات بعد وصولهن إلى سن الأربعين، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت الشعيبي قائلة :”مراهقة الأربعين يعني الواحدة تحب ترجع للعشرين مو الثلاثين لكن العشرين بعض الحريم ما يدرون أن مرحلة الأربعين هي نضوج المرأة الكامل في جمالها وجسمها وفي طريقتها وما يصير نعيش زمنا وزمن غيرنا”.

وفي رصد للتعليقات، جاء فيها :”خلاص يا هيا خلصنا عاد، احلا شي انو الهام عايشه حياتها ولا درت عنك ترى انشغلي بنفسك وبشغلك”، “تطلع تقول انا قلبي طيب واللي بقلبي على لساني وما اقط نغزات على احد”.25637161