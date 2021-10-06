اتفرج – مي عز الدين تظهر لاول مرة بعد غياب

شكرا لقرائتكم خبر عن مي عز الدين تظهر لاول مرة بعد غياب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت مي عز الدين صوراً عبر حسابها الشخصي بموقع وتطبيق “إنستقرام” بعد عودته للعمل .

حيث ظهرت فيها على طبيعتها وبدون مكياج وبجمال ملحوظ وحازت الصورة إعجاب محبيها .

و كانت مي عز الدين غائبة عن جمهورها بمواقع التواصل الاجتماعي وعدم مشاركتها أي صور أو فيديوهات عبر حساباتها إلا نادراً.

كما قررت منذ فترة قطع العزلة والصمت وتواجدت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الوعكة الصحية التي تمر بها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

يذكر أن آخر أعمال مي عز الدين مسلسل “خيط حرير” من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج سينرجي – تامر مرسي، إخراج إبراهيم فخر الدين، ويشارك في البطولة كلا من؛ مي عز الدين، محمود عبد المغني، أحمد خليل، سوسن بدر، نيكولا معوض، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، مي سليم، هنادي مهنى، محمد سليمان، حنان سليمان وأحمد صيام.