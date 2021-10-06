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إبنة دنيا بطمة تخطف الأنظار بجمالها في أول يوم مدرسي لها ..شاهدوا كم كبرت ومن أصبحت تشبهه - بالصور

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 06:19 مساءً | (خليج الجزيره)

نشرت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ صورة لإبنتها الكبيرة غزل، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، خطفت من خلالها أنظار المتبعين بجمالها وخفة دمها.

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وظهرت غزل وهي تتحضر لأول يوم دراسي لها، وعلقت دنيا على الصورة: "زوزو تحبكم".

كما شاركت دنيا الجمهور صورة أخرى لها مع غزل، وعلقت بطريقة طريفة: "وجات بنتي زوزو .. ويه ويه ويه ويه".

 

وتفاعل الجمهور بشكل كبير من المنشور معبرين عن إعجابهم بغزل وأمها، ومتمنيين لها عاماً دراسياً مليئاً بالنجاح.

 

وظهرت دنيا وقد إرتدت فستاناً باللون الأزرق طويل وبأكمام طويلة ونسقت معه حقيبة يد كبيرة بالون البني.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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