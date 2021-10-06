شاهد .. نسرين طافش تتمايل وبحركات دلع ..ترقص بفستان قصير بصدر وافخاذ مكشوفه وتثير الجمهور على شاطئ البحر!

انت الان تتابع خبر نسرين طافش تتمايل وبحركات دلع ..ترقص بفستان قصير بصدر وافخاذ مكشوفه وتثير الجمهور على شاطئ البحر! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش فيديو قصير، اليوم الأربعاء، على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

77195898

وظهرت ​نسرين طافش بإطلالة خلال الفيديو القصير، وهي تتمشى على شاطئ البحر.

كما وظهرت وهي ترتدي فستان قصير باللون الأزرق، فيما كان يكشف عن أجزاء واسعة من منطقة الصدر.

فيما فاجأت طافش جمهورها بقوامها المتناسق ورشاقتها وهو ما نال اعجاب الكثير من متابعيها.77195898