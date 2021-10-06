شاهد .. روجينا في أحدث إطلالة لها.. وكأنها فتاه عشرينيه تبرز ملامحها الفاتنه والجمهور معجب برشاقتها وجمالها!

انت الان تتابع خبر روجينا في أحدث إطلالة لها.. وكأنها فتاه عشرينيه تبرز ملامحها الفاتنه والجمهور معجب برشاقتها وجمالها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 06:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة المصريه روجينا، صور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” في أحدث إطلالة عصرية وأنيقة.

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وظهرت روجينا وهي ترتدي فستان فستان باللون الأسود البسيط، واعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ.

وأعجب المتابعين وجمهورها بقوامها المتناسق ورشاقتها وهو ما نال اعجاب الكثير من متابعيها.

وعلقت إحدى المتابعات :” ايه الجمال والحلاوة ده”، فيما قلت أخرى :”منوره احلى فنانة في مصر”.

كما وفي وقت سابق، شاركت الفنانة المصرية روجينا، متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، صور جديدة في أحدث إطلالة عصرية وأنيقة.

كما وظهرت مرتدية فستان باللون الأسود البسيط، مكشوف الصدر.

النجمة روجينا

شاركت روجينا في بطولة بنت السلطان، عدد كبير من النجوم أبرزهم “باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى.

وكذلك محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد”، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

وقدمت روجينا في شهر رمضان، مسلسل “البرنس” تأليف وإخراج محمد سامى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر.

كما شاركت نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى.

وكذلك محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى.

وشاركت روجينا بمسلسل “اسود فاتح” وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من زوجها وتنقلب حياتها رأساً على عقب.

حيث تجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع معظم المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل.

وهذا الأمر الذي يجبرها على الهرب ليبحث عنها الجميع.

كما وتسعى للانتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها، وحياتها التي سلبت منها، لتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.22426093