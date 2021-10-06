شاهد .. لن تصدق ردة فعل متابع سعودي عندما اتفرج صدر دانا جبر يخرج من فستانها ..صورة

انت الان تتابع خبر لن تصدق ردة فعل متابع سعودي عندما اتفرج صدر دانا جبر يخرج من فستانها ..صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وبعض الصفحات التي تعنى بأخبار الفنانين، صورة للممثلة السورية دانا جبر ظهرت بها بإطلالة جريئة، وهي ترتدي فستانا ضيقا باللون الأسود، ومفتوح من منطقة الصدر حتى كاد صدرها يخرج منه بطريقة مثيرة، وتضع مكياجا صارخا برز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر ناعمة.

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وأثنى المتابعون على جمال دانا جبر وإثارتها بالصورة التي سبق ونشرتها الفنانة عبر حسابها في انستغرام، لكنها الغت خاصية التعليقات، تفاديا للتعليقات المسيئة، وانتقد البعض ظهور دانا جبر الجريئ، وتعمدها لإبراز مفاتنها بطريقة جريئة.

ومن أبرز التعليقات على صورة دانا جبر الجريئة، كانت لمتابع سعودي، فجر الردود بتعليقه، حيث كتب: ياريت تعلمت دانا جبر الفن الحقيقي من خالاتها مرح وليلى جبر حيث وصلن لقلوب الجميع بالفن الراقي الملتزم ولم يتعرن لحصد الشهرة" ، ونال هذا التعليق اعجاب الكثير من المتابعين، وأثنوا على كلامه، مؤكدين ان الفنانتين مرح وليلى جبر قدمن فنا راقيا وأعمال رائعة دون المبالغة بابراز مفاتنهن، بينما انتقد البعض تعليق المتابع، مشيرين ان لكل فنان شخصيته وحريته ولس من الضروري التشبه بأحد، وأكدوا ان دانا جبر ممثلة موهوبة وقدمت أعمال راقية، وجمالها لا يلغي هذه الحقيقة.يذكر ان الممثلة دانا جبر تحرص على مشاركة متابعيها لآخر صورها واطلالاتها التي تتسم أغلبها بالجرأة، كما انها الغت تعليقات المتابعين عبر حسابها في انستغرام، منذ قضية تسريب صورها الجريئة.

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