اتفرج – تعرض تامر حسني و زوجته للهجوم و السبب!

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرض تامر حسني و زوجته للهجوم و السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه جمهور مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة للفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل بعد أن ظهرت ترقص في أحد الحفلات بإطلالة اعتبرها المتابعون جريئة.

حيث نشرت بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام من حفل فرقة البوب والراب الأمريكية الشهيرة Black Eyed Peas الذي أقيم في الأهرامات.

و ظهرت بسمة بوسيل ترتدي “جمبسوت” ضيقًا باللون الأسود مع فتحات من ناحية الكتف والظهر، وعلقت على إطلالتها: “كوني الأصل لا التقليد”.

كما شاركت بسمة بوسيل مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص وعلقت: “عشت لحظات لا تنسى في حفل Black Eyed Peas”.

وجاءت التعليقات: “مع احترامي ولكن فين غيرة تامر على بسمة ايام زمان لهاد درجة ولا ماكتهمش ليه ومامسوق واش عريانة ولا لبسة اكيد صابر على ولادو الله يهدى ماخلق هاده الحياة ما الا عابرة”، “منعك عالغناء و سمحلك تعري رجل شهم ماشاءالله”. “بلاش العريان يابسمه كنتي جميله وبحب لبسك المحترم”