شاهد .. الفنانه إليسا قبل العمليات التجميلية بملامحها البريئه .. لن تصدقوا الفرق !(اتفرج)

انت الان تتابع خبر الفنانه إليسا قبل العمليات التجميلية بملامحها البريئه .. لن تصدقوا الفرق !(اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للفنانة اللبنانية ​إليسا إليسا قبل خضوعها لعمليات التجميل ما أثار جدلًا .

50139230

وظهرت ​إليسا في الصورة بملامحها الاساسية الناعمة جداً لكن الواضح وجود فرق كبير بين الصورين .

وقامت إليسا إليسا بتغير شكلها خلال فترة احترافها الفن وخضعت للعديد من التعديلات التجميلية عمليات وحقن بوتوكس وفيلر والجميل .

أكد المتابعون أنها كانت جميلة ولا زالت إمرأة جميلة بالنسبة لعمرها خصوصاً أنها تهتم برشاقتها من خلال التمارين الرياضية.

وإليسا مغنية لبنانية من أم سورية ولدت 27 أكتوبر 1972. اشتهرت في العالم العربي حيث ظهرت لجمهورها في أواخر العام 1998.

عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب وصوّرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب،وتصدر المرتبة الأولى لمدة ثمان أسابيع. وفي فبراير 1999 صدر الألبوم بتوزيع شركة إيمي.

وحقق نجاحًا واسعا للمطربة الصاعدة حيث كان ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا في العالم العربي طوال العام 1999م، وظل ضمن الألبومات الأكثر مبيعًا لسنة 2000 أيضًا.50139230