شاهد .. لعبتها صح في حال الطلاق.. ياسمين صبري تتجنب غلطة هيفاء وهبي الكبرى مع أبو هشيمة.. لن تصدق ماذا فعلت

انت الان تتابع خبر لعبتها صح في حال الطلاق.. ياسمين صبري تتجنب غلطة هيفاء وهبي الكبرى مع أبو هشيمة.. لن تصدق ماذا فعلت والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس -

كشفت مصادر مقربة من الفنانة المصرية ياسمين صبري، أنها وضعت خطة عمل لها بدأتها منذ فترة وتستمر بها حتى اللحظة، وتشمل العمل الاجتماعي للظهور بين الجمهور وكسب حالة من التعاطف بينهم في ظل عدم إيمان البعض بموهبتها الفنية.54344519

وأكدت المصادر في تصريحات لموقع "فوشيا" أن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، هو من نصحها بذلك وعرض عليها القيام بعدة أنشطة اجتماعية للظهور بين الطبقات الأكثر احتياجًا في مصر، منوهًة بأن تلك الخطة من بين خطط أعمال أحمد أبو هشيمة نفسه والتي يقوم بها منذ فترة طويلة.

وأضافت المصادر أن ياسمين صبري، رأت في نصيحة زوجها ومشاركته أعماله أمرًا مهمًا لاسيما وأنها طوال فترة العام ليس لديها أعمال خاصة بها، كما أنها اعتمدت خطة فنية بالظهور بعمل رمضاني كل عام، وهو ما يتيح لها التفرغ لأعمالها الاجتماعية.

وفي ذات السياق ربط مراقبون بين هذه الخطوة وبين تصريحات زوجها أبوهشيمة عن سبب تركه للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

حيث قال: "انه وهيفاء قررا الانفصال بسبب خلاف في وجهات النظر بينه وبين هيفاء حول بعض تفاصيل الحياة، خاصة مع سفريات كل منهما الكثيرة بحكم عملهما وانشغال كل منهما بأعماله الخاصة".

ونفى أبو هشيمة، أن يكون طلاقه من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بسبب ما نشرته احدى الصحف اللبنانية عن علاقات غير شرعية جمعت هيفاء مع عدد من أمراء وملوك الخليج، وعادت واعتذرت عنها.

وأضاف: «انفصالي عن هيفاء لا ينفي قصة الحب والعشرة التي دامت بيننا طوال ست سنوات، وهي التي جعلت طلاقنا يتم بشكل متحضر، وفي اطار من الاحترام المتبادل يسمح باستمرار الصداقة بيننا».

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد المصريين" إنه لا يقصد أبدا أن يصبح "تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن متابعيه دائما ما يهتمون بأموره الشخصية أكثر من الاهتمام بمشاريعه والمبادرات الخيرية التي يطلقها.

وطلب من الذين يتابعوه على "السوشيال ميديا" أن يركزا في عمله أكثر من أموره الشخصية، لأن عمله هذا من الممكن أن يفيد الكثير من الشباب، بحسب قوله.

وأعلنت هيفاء وهبي رسمياً خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة منتصف العام 2012 بعد قصة حب وزواج دامت ست سنوات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” مع الفنان أحمد مجدي والذي عرض ضمن السباق الرمضاني قبل الماضي.54344519