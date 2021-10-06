انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم تتذكّر والدتها بصورة خاصة. وتفاعل الجمهور وتعاطفهم معاها بشكل كبير اتفرج الصوره والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 07:16 مساءً | (خليج الجزيره)

نشرت الفنانة إيمى سمير غانم، عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، صورة لوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وهي ترتدي ملابس الإحرام، وعلّقت على الصورة قائلةً: "بحبك".

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ومنذ رحيل الفنانَين سمير غانم ودلال عبد العزيز وابنتهما إيمي تنشر دائماً صوراً لهما من أعمالهما أو من ذكرياتهما النادرة وترفقها برسالة حزينة، حيث نشرت أخيراً صورة لوالديها الراحلَين تطلب فيها من جمهورها الدعاء لها لتجاوز الأزمة التي تعيشها منذ وفاتهما، حيث إنها تعاني الكثير لفقدانهما.

وقالت إيمى في رسالتها التي أرفقتها بصورة لوالديها الراحلين عبر حسابها الشخصى في موقع "إنستغرام": "كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عينى وانتو تتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس أنا مش عارفة أكون تمام، كل وقت بيعدي كنت فاكرة هكون أحسن، بس الحقيقة إني أوحش من الأول". وأضافت: "وكل حاجة عملتها بس مش بهدا، الحمد لله على نعمة الصلاة والتسبيح والدعاء أكيد، بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة واصبر أكتر من كده، والحمد الله على أي ابتلاء أنا راضية".

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