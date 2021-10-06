اتفرج – دنيا بطمة توثق اليوم الأول لابنتها غزل في المدرسة

شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا بطمة توثق اليوم الأول لابنتها غزل في المدرسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة دنيا بطمة صورة لليوم الأول لابنتها الكبرى غزل وقت دخولها للمدرسة واستعدادتها وحماسها بالدراسة.

و نشرت صورة لابنتها بملابس المدرسة، لتوثق من خلالها حماس الأخيرة ونشاطها في يومها الأول في العام الدراسي الجديد.

كما نشرت دنيا بطمة عبر حساب ابنتها على موقع وتطبيق “إنستقرام” مقطع فيديو يوثق لحظة وصولها إلى المدرسة مع الحقيبة الكبيرة وحقيبة الطعام، وكيف كانت جميلة وبريئة وهي تظهر بالزي المدرسي الخاص بها وظهرت بعفوية شديدة وهي تودع والدتها قبل أن تأخذها المعلمة وتبدأ مرحلة جديدة من طفولتها ودراستها.

حيث نالت الصور إعجاب الآلاف من متابعيها الذين أشادوا بجمال الطفلة وتمنوا لها النجاح الدائم.

يذكر أن المنتج محمد الترك يحرص على الاهتمام بموهبة ابنته الصغيرة غزل الفنية من الفنانة المغربية دنيا بطمة كما فعل في السابق مع أختها حلا الترك.