شاهد .. حسنها أدهش الجميع .. الفنان محمد عساف يفاجئ متابعيه بنشر صور عروسته التي أبهرت جمهوره بجمالها الفتان ؟

انت الان تتابع خبر حسنها أدهش الجميع .. الفنان محمد عساف يفاجئ متابعيه بنشر صور عروسته التي أبهرت جمهوره بجمالها الفتان ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

قبل عدة أشهر كشف “محبوب العرب” الفنان الفلسطیني محمد عساف عن أمر غير متوقع حدث له وزوجته خلال سفرهما إلى لندن لقضاء شھر العسل مرفقا ذلك صور نشرها لأول من مرة وتظهر زوجته يوم زفافها.



وتوجه محمد عساف في ذلك الوقت وزوجته الى لندن لقضاء شھر العسل ھناك بعد مرور ثلاثة أشھر على زواجھما.30863383

وقال “عساف” إنه وزوجته تفاجأ بقرار غیر متوقع حیث تم الحجر علیھما مدة أسبوعین.



وأضاف عبر “إنستغرام” إن قرار الإقفال التام كان قد بدأ في لندن نتیجة فیروس كورونا، وھما مضطران للبقاء حوالي أسبوعین في الحجر المنزلي قبل معاودة نشاطھما في المدینة.



وتفاجأ محبو الفنان الفلسطيني محمد عساف في شهر اغسطس قبل الماضي بإعلان زفافه على فتاة فلسطينية من خارج الوسط الفني.



فيما انتشرت لقطات من الحفل الذي اقيم في دبي على نطاقٍ ضيق بسبب تفشي فيروس كورونا .

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