انت الان تتابع خبر رهف القنون تنشر صورة فاضحة جداً وتكشف عن عشيقها الجديد ولكنه ليس واحد فقط هذه المرة!!!لن تصدق م ستشاهده! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 08:16 مساءً | (خليج الجزيره)

نشرت الناشطة السعودية الهاربة رهف القنون فيديو لها عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وكشفت رهف القنون في الفيديو الهوية صديقتها التي ظهرت معها وهي تقبلها واسمها سيدني باترسون وعلقت عليها “حبيبتي”.

كما ونشرت فيديو أخر لمؤخرة صديقتها مما أغضب المعلقين والمتابعين على صفحاتها .

كما وُلدت رهف القنون عام 2000 في السعودية وعاشت وترعرت هناك حتى سنّ التسعة عشر. يشغلُ والدها منصبَ محافظ مدينة السليمي في منطقة حائل، ولديها تسعُ أشقاء.

وحسبَ تصريحات رهف فإنّ أسرتها منعتها من الدراسة في الجامعة التي تُريد هي الدراسة فيها كما حبسها شقيقها بمساعدة من والدتها لشهور وذلك بعدما قصّت شعرها بل تعرضت للإيذاء الجسدي والنفسي وكانت قابَ قوسين أو أدنى من أن يُفرض عليها زواج تقليدي بدون رغبتها.

وتعرضت رهف لتهديدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام. جديرٌ بالذكر هنا أنّ الردة تُعتبر جريمة داخلَ المملكة العربية السعودية ويُعاقب عليها بالإعدام حسب ما هوَ منصوص عليهِ في الشريعة الإسلامية99487928