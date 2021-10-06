انت الان تتابع خبر ياسمين صبري نسخة عن جورجينا حبيبه كريستيانو رونالدو بأحدث ظهور لها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 08:40 مساءً | (خليج الجزيره)

فاجأت النجمة المصرية ياسمين صبري الجمهور في أحدث إطلالة لها شاركتها عبر حسابها الخاص على إنستغرام، حيث بدت وكأنها نسخة طبق الأصل من عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز حبيبة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وفق المتابعين.

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وخضعت صبري لجلسة تصوير على متن يخت ارتدت خلالها فستانًا طويلاً ضيقًا من اللون البنفسجي.

لكن أغلب التعليقات قارنت بين الفنانة المصرية وجورجينا رودريغيز، واعتبروا أن هذه أقرب صورة يمكن تشبيهها بحبيبة كريستيانو رونالدو.

وجاء في التعليقات: "دي شبه جورجينا بالضبط "، "والله عملت لايك ع اساس انها جورجينا"، و"تعزل جورجينا"، "خلاص يا ياسمين ده انتي جورجينا جدا"، "امسحي صوره جورجونيا يفنانه"، " چورچينا حتجننك"، و"والله أفتكرتك چورجينا".

وأصبحت إطلالات ياسمين صبري في الآونة الأخيرة تُقارن بعارضة الأزياء جورجينا رودريغز، حيث لا تسلم الفنانة المصرية من هذه المقارنة وأصبحت تلازمها.

وقال عدد من المتابعين إن ياسمين استغلت هذه المقارنة، وأصبحت تظهر باستايلات ومكياج وتسريحة شعر مشابهة لحبيبة رونالدو حتى يبقى الجدل قائمًا بين الجمهور، وتتصدر الترند على إثر ذلك.

فيما دافع عنها آخرون وقالوا إنه قد يكون هناك تشابه بين النجمتين في الملامح، ولكن ياسمين صبري ليست بحاجة للتشبه أو تقليد أية نجمة، لأنها تملك المؤهلات التي تجعلها نجمة عالمية وليست عربية فقط.

وفي وقت سابق أيضًا تم اتهام ياسمين صبري بأنها نشرت صورًا لجورجينا رودريغز، وتقارن نفسها بها إن كان بالملامح أو الأزياء أو تسريحات الشعر، وذلك عبر صفحة تحمل اسمها على الفيسبوك، فاضطرت الفنانة المصرية للرد بالقول:" ليس لدي أي حسابات على فيسبوك.. الحساب مزور وسأقوم بإغلاقه.. مستحيل أتكلم كده مع أو على أي حد".

كما تدخلت الإعلامية المصرية هالة سرحان وقتها في جدل المقارنة القائمة بين ياسمين صبري وجورجينا رودريغيز، وكتبت رسالة وجهتها لياسمين، عبر حسابها الخاص على "تويتر": قالت فيها: "‏جميلة وأنيقة ولوحة فنية، العقول التافهة السخيفة التي تعقد مقارنات مع واحدة في بلد تانية جهل وغباء وبواخة وسماجة، وعموما ياسمين المصرية بديعة المحيا أصبحت وجها عالميا تعاقد معها CARTIER أشهر بيوت المجوهرات الفرنسية".

وعلى الصعيد الدرامي تستعد ياسمين صبري للحضور في موسم رمضان المقبل من خلال مسلسل يحمل اسم "حلم ليال"، وتأتي عودتها من خلال المشروع الدرامي بعد أن غابت عن السّباق الرمضاني المنصرم.

وبحسب مصادر صحفية يعقد صناع مسلسل "حلم ليال" جلسات عمل مكثفة مع النجمة المصرية، والمؤلف محمد عبد المعطي للوقوف على الملامح النهائية لشخصية "ليال" المقرر أن تجسدها في العمل الدرامي.

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