شاهد .. حلا الترك في حالة سكر تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص صادمة رفقة شاب .. اتفرج (فيديو)

انت الان تتابع خبر حلا الترك في حالة سكر تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص صادمة رفقة شاب .. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” عرض فيديو للفنانة الشابة حلال الترك من دون ذكر تاريخ تسجيله إلا أنه لفت أنظار الكثير من المتابعين وظهرت فيه وهي تقوم بالرقص والغناء بطريقة حماسية جداً وتبالغ في أداء حركاتها وتقوم بالصراخ.

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وعرّضها هذا لموجة من الانتقادات القاسية حيث تذكر الكثيرون رفعها دعوى ضد والدتها منى السابر وعبروا عن تعاطفهم مع الأخيرة.

ومما جاء في التعليقات: “مبسوطة لأنها دخلت والدتها السجن” و”يعني مبسوطة وأمك زعلانة منك عاقة لأمك الله قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك مقال جداتك ولا زوجة أبوك ي ويلك من ربي” و”الله يصلحها ويرد لها عقلها” و”صوتها مزعج… صراخ

ويشار إلى أن السابر أثارت القضية العالقة بينها وبين ابنتها وعائلة الأخيرة في وقت سابق من خلال بث مباشر مع متابعيها. وقالت إنها ما زالت تخوض معركة الحضانة منذ 8 سنوات وإنها تخلّت عن حياتها من أجل أولادها، كما حوربت في وأشارت إلى أن حلا “مجروحة ومدمّرة” وتتعرض للاستغلال من والدها وأسرته.

بالفيديو: حلا الترك تتعرّض لهجوم قاسٍ بسبب رقصها الحماسي وصراخهاhttps://t.co/MiiVtBqeq9 pic.twitter.com/1OtMxSjfb4 — فن ومشاهير (@celebNart) March 17, 2021

وتابعت أن الشابة تعمل في مجال الفن منذ العام 2010 وأنه كان من الممكن أن تصبح مليارديرة، وتابعت: “فلوسها راحت، بيتها راح، أمها تطلّقت أخوانها مشردين”.سمعتها وشرفها.

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