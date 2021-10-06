شاهد .. الفنانه إليسا تؤدب فاشنيستا لبنانية .. بكلمات صاعقه اختفيت كي لا أرى الأغبياء مثلك لن تصدق من تكون؟

انت الان تتابع خبر الفنانه إليسا تؤدب فاشنيستا لبنانية .. بكلمات صاعقه اختفيت كي لا أرى الأغبياء مثلك لن تصدق من تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/06 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تعرضت الفنانه اللبنانيه اليسا لهجوم من الفاشنيستا غنى غندور التي انتقدت غيابها في أعقاب انفجارات بلدة عكار اللبنانية.



الفاشينستا اللبنانية نشرت تغريدة مثيرة للجدل عن إليسا جاء فيها “ملكة الإحساس أشعر بأنها مختفية هذه الأيام”، مع هاشتاج قوات الاحتكار ليهاجمها جمهور إليسا وتكتب تغريدة أخرى تقول “اتضح أنني لا أحب شخصية اليسا ونفسيتها وتكبرها وتعجرفها وعنصريتها وطائفيتها”.58117466



إليسا ردت قائلة:

(رح طمنيك يا غنى،مختفية تا ما شوف المساطر الغبية اللي متلك).



إليسا من أوائل الفنانين اللبنانيين الذين ثاروا ضد الحكام الفاسدين، لكن هذه الفاشينستا ما وظيفتها في الحياة؟

شاركت ملكة الإحساس بثورة 17 تشرين الأول عام 2019، وتخلّت عن انتمائها السياسي السابق لحزب القوات اللبنانية.



تكتب يوميًا ضد كلّ من أذلونا وسرقونا وأفسدوا في بلدنا، ما يجعلها تستحق وبجدارة لقب فنانة الشعب.

لا تهمها مئات التعليقات التي تصلها من مناصري أحزاب السلطة، مغسولي الأدمغة، الخانعين أمام زعمائهم.



أطلقت ألبومها (صاحبة رأي) قبل أيام من تفجير 4 آب، ولم تروّج له احترامًا لمشاعر أهالي الشهداء، رغم أنّه تضمّن سلسلة من أجمل اختياراتها الفنية.58117466