شاهد .. معاشرة حقيقية بالصور.. تسريب 12 صورة لفضيحة هيفاء وهبي مع فنان مصري شهير وهما في السرير -اتفرج

انت الان تتابع خبر معاشرة حقيقية بالصور.. تسريب 12 صورة لفضيحة هيفاء وهبي مع فنان مصري شهير وهما في السرير -اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حصل محرر "الجزيرة العربية" على 12 صورة مسربة للمعاشرة الحقيقية التي تمت بين الفنانة #هيفاء_وهبي والفنان عمرو_سعد أثناء بروفات الاستعداد لتصوير فيلم "دكان شحاتة" الذي تشاركا فيه البطولة، وكان أول عمل تمثيلي تشارك فيه الديفا هيفاء وهبي .

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وظهرت هيفاء في الصور وهي تعتلي وتمتطي الفنان عمرو سعد، وبلقطات أخرى كان هو من يعتليها ويمتطيها على السرير، وشوهدا وهما يؤديان قبلات حارة في الشفايف العليا والسفلى على التوالي والتبادل، إلى جانب قبلات العنق الملتهبة التي أشعلت غريزة هيفاء وهبي وأفقدت النجم عمرو سعد صوابه فبادر لالتهامه في معاشرة حقيقية تكشفها الصور المرفقة بالخبر.

وفي صور أخرى فاضحة شوهدت مؤخرة هيفاء وهبي أثناء قيام عمرو سعد باحتضانها كزوج وليس تمثيل، مايؤكد صحة الخبر وتسريباته، فيما كان لهيفاء وهبي لقطات صاخبة تؤكد أنها كانت في قمة هيجانها ونشوتها وهي تتحسس العضو الذكري للفنان عمرو سعد وتمتطيه كـ "لبوة" شبقة للجنس وتكاد تلتهمه.

و"دكان شحاتة" هو فيلم مصري، تم إنتاجه سنة 2009 بطولة محمود حميدة وعمرو سعد و هيفاء وهبي وغادة عبد الرازق، وعمرو عبد الجليل وطارق عبد العزيز وعبد العزيز مخيون وإخراج خالد يوسف.

تدور أحداث الفيلم في بداية الثمانينات حول شحاتة وعائلته الفقيرة من الصعيد حيث تبدأ القصة برجل يدعى حجاج (محمود حميدة) والذي يأخذ زوجته إلى الصعيد لتلد له الطفل شحاتة (عمرو سعد) وتفارق الحياة بعد الولادة.

يعود الوالد وابنه معه إلى القاهرة حيث وجود أخوته من نفس الأب لكنهم من أم أخرى قد تزوجها حجاج في وقت سابق تركته وهربت منه بعد أن أنجبت له ثلاثة أطفال اثنين منهم أولاد "طِلب" و "سالم" والثالثة بنت اسمها "نجاح" تقوم بدورها الممثلة (غادة عبد الرازق).

يعمل حجاج عند طبيب يدعي مؤنس (عبد العزيز مخيون) ليتبين في القصة بأن الدكتور كان من المثقفين المعتقلين المعارضين للسادات في سبتمبر 1981.

يقوم الدكتور بمنح جزءً من أرض فيلته في المعادى ليقيم عليها حجاج دكانًا يبيع فيه الفاكهة ويسميه دكان شحاتة.

يعانى شحاتة من سطوة اخوته و معاملتهم السيئة له لغيرتهم الشديدة منه وتنشأ بين أبناء العائلة الثلاثة غير الأشقاء حالة من التوتر بعد وفاة والدهم تنتهي بسجن الأصغر بتهمة التزوير، وزواج أخيه من خطيبته عنوة ليخرج من السجن باحثا عن إخوته الذين يهربون منه بعدما سرقوا ميراثه وخطيبته قبل أن يقتله أحدهما بالرصاص في نهاية الأحداث.

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