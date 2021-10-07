شاهد .. فضيحة صادمة للفنانة هاندا أرتشيل بعد اختيارها أجمل امرأة في العالم

انت الان تتابع خبر فضيحة صادمة للفنانة هاندا أرتشيل بعد اختيارها أجمل امرأة في العالم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في تفاصيل جديدة وبعد أن نالت النجمة التركية هاندا ارتشيل لقب "أجمل امرأة في العالم" من قبل مجلة ""Glamour العالمية، تعرّضت هاندا لإنتقادات المتابعين، إذ أكّدوا أنها جمالها ليس طبيعياًكونها خضعت لعمليات تجميل من قبل طبيب أدّى عمله باحترافية عالية.

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كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إنتشار الخبر، صورة تكشف عدد العمليات الجراحية التجميلية التي قامت بها في وجهها وهي : حقنة الفيلر للشفاه، رفع حاجب،رفع خدودها، تنعيم للفك وتحديد الذقن .

وكانت شاركت الممثلة التركية الجمهور مجموعة صور لها غير إعتيادية عبر حسابها الخاص، إذ ظهرت وهي ترتدي حمالة صدر فقط تحت الجاكيت باللون الأسود مع هوت شورت. ولفتت الأنظار بجرأتها بإختيار ملابسها كما خبأت شعرها بالكامل تحت قبعة الشمس، وعلقت: "مدافع".49501713