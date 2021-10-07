شاهد .. نوال الزغبي تتعرض لفضيحة بعد ظهور ابنتها في السرير مع حبيبها.. اتفرج

انت الان تتابع خبر نوال الزغبي تتعرض لفضيحة بعد ظهور ابنتها في السرير مع حبيبها.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور لتيا ديب ابنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وظهرت تيا بالصور بإطلالات جريئة، وهي ترتدي المايوه والبكيني، والفساتين المكشوفة، وعرضت والدتها نوال الزغبي للكثير من الانتقادات بسبب الظهور الجريئ لإبنتها، ووصف البعض هذه التصرفات بأنها فضيحة بحق الفنانة وشعبيتها، خاصة ان نوال يعرف عنها الإلتزام نوعا ما ولا تثير الجدل كثيرا في إطلالاتها.

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ومن بين الصور التي تداولها المتابعون، صورة لتيا كانت قد نشرتها عبر حسابها في انستغرام وهي تجلس مع صديقها على سريرها في غرفة النوم، وظهرت مرتدية بنطال جينز، وجاكيت رياضي، ورفعت شعرها، بينما ظهر صديقها مرتديا تيشيرت أحمر وبنطال جينز وطاقية، اما في الصورة الثانية فتظهر تيا وهي تلتقط سيلفي داخل الحمام، ورغم ان الصور ليست جديدة لكن يحاول البعض نبش صور المشاهير وأبنائهم بهدف إثارة الجدل.

ويذكر ان تيا ديب كانت قد نشرت أيضا صورا لها برفقة حبيبها بوضعيات جريئة منها على البحر وهو يقبلها بحميمية، واخرى بالمصعد وهو يحتضنها من الخلف، ما تعرضت لإنتقادات حادة.

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