شاهد .. الزعيم عادل إمام وما السبب الذي جعله يخذل الفنان سمير غانم وأبكاه .. السبب صادم!

انت الان تتابع خبر الزعيم عادل إمام وما السبب الذي جعله يخذل الفنان سمير غانم وأبكاه .. السبب صادم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

جمعت علاقة صداقة قوية بين الزعيم عادل إمام والفنان المصري الراحل سمير غانم، وبدأت هذه العلاقة منذ مرحلة الشباب، وكانت علاقة رائعة.



ومنذ بداية المشوار، حلم كل منهما بالعبور إلى الجمهور، وتحقيق حلم الشهرة، واختارا سويا اللون الكوميدي وأكملا طريقهما في عالم التمثيل.79496881

بالفعل سطع نجم عادل إمام من خلال مسرحية "أنا وهو وهي" والتي جسد خلالها شخصية الأستاذ "دسوقي" وردد وقتها الجمهور عنه الإفية الشهير "بلد بتاعة شهادات صحيح".

سمير غانم وعادل إمام



وفي الوقت نفسه تألق الراحل سمير غانم وشكل فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" بالتعاون مع جورج سيدهم والضيف أحمد.



ونجح سمير غانم مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ولمع على شاشة السينما من خلال العديد من الأفلام الناجحة، وفجأة تراجع هذا النجاح مع رحيل الضيف أحمد عام 1970.



وحاول سمير غانم إقناع الزعيم بالانضمام إلى الفرقة وتعويض غياب "الضيف أحمد" لكنه رفض فكرة أن يكون ضلعا ثالثا في الفرقة، وقال له إنه يحلم بالبطولة المطلقة.



تأثر سمير غانم برفض عادل إمام لكن بمرور الأيام والسنوات زال الخلاف بينهما.



شارك سمير غانم مع الزعيم في 7 أعمال فنية وهي "جواز على الهوا، وأزواج طائشون، وأذكياء لكن أغبياء، وجنس ناعم، ومغامرون حول العالم، والمشاغبون في الجيش، ومسلسل "عوالم خفية".

وفي مايو 2021، أصيب الفنان الكبير سمير غانم بفيروس كورونا المستجد، وعلى إثره فقد القدرة على التنفس، وتم حجزه في غرفة الرعاية المركزة، وشيئا فشيئا ساءت حالته الصحية، وارتبكت وظائف الكلي، وفي لحظة حزينة فارق صانع البهجة الحياة، تاركا حزنا كبيرا في قلوب محبيه.



وودع النجم الكبير، عادل إمام، زميله العريق في المهنة الفنان المصري الكبير سمير غانم.

وشارك إمام، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" منشور ودع من خلاله، صديق الشباب والعمل، النجم المصري، سمير غانم، الذي فارق محبيه اليوم عن عمر يناهز 84 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكتب إمام في منشوره عبارة حزينة ومؤثرة جدا قال فيها: "مع السلامة يا سمير.. مع السلامة يا حبيبي.. حتوحشني أوييييي".

وشارك إمام صورتين جمعته مع صديق مشواره الفني، الأولى يظهر فيها إمام مع غانم في أحد الأعمال الفنية القديمة، وتحديدا فيلم "أغبياء لكن أذكياء"، أما الثانية، فيظهر فيها إمام معنقا النجم الراحل وتظهر على ملامحة حالة التأثر الشديد.



ووصف غانم الصورة في وقت سابق بأحد اللقاءات التلفزيونية قائلا: "هي دي من أجمل صور الصداقة والحب في حياتي".

يذكر أنّ سمير غانم، من مواليد 15 يناير 1937، هو ممثل كوميدي مصري، تخرج في كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.79496881