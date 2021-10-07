شاهد .. هيفاء وهبي الدهون تنزلق من وجهها ..وتلجئ الى الحقن تحديدا منطقة الخدود!(صورة)

انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي الدهون تنزلق من وجهها ..وتلجئ الى الحقن تحديدا منطقة الخدود!(صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 01:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

كل امرأة تتقدّم في العمر يخسر وجهها الكثير من الدهون ويترهل لذا تلجأ النساء إلى حقن وجهها تحديدًا منطقة الخدود إما بالدهون من الجسم او عبر مواد مخصصة.



الدهون في الوجه تذهب بعد ١٠ أشهر أمام المواد اذا كانت دائمة تتسبب بإنزلاق الدهن إلى أسفل الخدود.32245742



للأسف هيفا تضع كثيرًا من الدهون منذ سنوات كثيرة وهذا ما تسبب بهبوط وجهها واشراقته كما تلاحظون في الصورة أدناه.

صورتها سربت على الصحافة والإعلام ولم تخضع لتقنية

الفوتوشوب كما كل صورها السابقة أو تلك التي تضعها بعد التعديل على صفحاتها على السوشيال ميديا.



الصورة ليست معيبة، وأغلبية النساء تعاني من اختفاء نضارة الوجه حين تتقدّم بالسن أو حين تتخطى عمرًا معينًا.

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