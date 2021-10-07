شاهد .. بلقيس فتحى تلفت الانظار وتُشعل الانستجرام بشبيهتها.. لن تصدق الشبه الكبير!؟

انت الان تتابع خبر بلقيس فتحى تلفت الانظار وتُشعل الانستجرام بشبيهتها.. لن تصدق الشبه الكبير!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

قامت الفنانة اليمنية بلقيس فتحى بنشر صورة لشبيهتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي“إنستجرام” فاجأت بها جمهورها الذين اعتقدوا للنظرة الاولى أنها بلقيس نفسها.

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علقت بلقيس فتحي على الصورة قائلة:”يا كثر شبيهاتي كثراه.. احسبها أنا”

أشعلت صورة شبيهة بلقيس فتحي مواقع التواصل و أكدت جميع التعليقات ان الله يخلق من الشبه أربعين بسبب التشابه الكبير في ملامح الاثنتين

حازت بلقيس فتحي على ردة فعل واسعة من قبل الجمهور العربي في الساعات الماضية بعد طرح أحدث أعمالها الغنائية «جنوب الدرب» الذي قدمته مع المخرج سلطان العبد محسن.

قدمت بلقيس الأغنية باللهجة السعودية لتشكل ترند في السعودية وعدد من الدول العربية على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث وصلت نسبة المشاهدات الى مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

ظهرت بلقيس فتحي في أغنية “جنوب الدرب” بملابس بدوية لإظهار تقاليد سكان هذه المنطقة العريقة التي لها تاريخ عريق في التراث والفلكلور.

وتعاونت في الاغنية مع الشاعر والمحلن تركي الشريف والموزع الموسيقي محمد سلطان. ومكس وماستر المهندس محمد عصمت، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج سلطان العبدالمحسن.59207544