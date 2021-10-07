شاهد .. قرار مفاجئ يصدم الجمهور .. وقد يشعل فتيل أزمة بين ميرفت أمين وبنات دلال عبد العزيز!

انت الان تتابع خبر قرار مفاجئ يصدم الجمهور .. وقد يشعل فتيل أزمة بين ميرفت أمين وبنات دلال عبد العزيز! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

انضمت الفنانة ميرفت أمين مؤخرًا لحكاية حكايتي مع الزمان، من مسلسل إلا أنا، من تأليف كل من أمين جمال، محمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن.



وتبدأ ميرفت أمين تصوير أولى مشاهدها في حكاية حكايتي مع الزمان من مسلسل إلا أنا الموسم الثاني، يوم السبت المقبل.38612985

ويأتي استئناف ميرفت أمين تصوير المسلسل بعد انقضاء أربعين يوما على وفاة صديقتها الفنانة دلال عبد العزيز.



وعرض حتى الآن حكايتان من الموسم الثاني من مسلسل إلا أنا، وهما بالورقة والقلم، وبيت العز، كما يعرض الآن الحكاية الثالثة وهي دون ضمان.



وشارك في بطولة حكاية بالورقة والقلم كل من يسرا اللوزي، علي الطيب، عماد رشاد، تامر نبيل، منة عزام، لاشينة لاشين، وإخراج أحمد يسري، بينما حكاية بيت عز، بطولة الفنانة سهر الصايغ، أحمد الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، ورشدي الشامي، وهاجر الشرنوبي.

ويعد فيلم أعز الولد، هو آخر أعمال الفنانة ميرفت أمين، والذي شاركت فيه بجانب صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والفنانة شيرين وإنعام سالوسة.



وعرض الفيلم على إحدى المنصات الإلكترونية، وحقق نجاحًا كبيرًا، ودارت قصته في إطار كوميدي حول خمسة أطفال يتعرضون للاختطاف أثناء توجههم إلى المدرسة، فتقرر الجدات التصدي للمختطفين وإعادتهم بأنفسهن سالمين.38612985