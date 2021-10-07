شاهد .. اتفرج فيديو رقص درة التونسية لزوجها رجل الأعمال المصري الذي أثار ضجة!

انت الان تتابع خبر اتفرج فيديو رقص درة التونسية لزوجها رجل الأعمال المصري الذي أثار ضجة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت الفنانة درة التونسية، بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد بطريقة خارجة عن المألوف.

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درة التونسية

ونشرت درة فيديو عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، مدته خمس دقائق، بدأته بظهورها وهي توجه له معايدة.

ثم توالى عدد من نجوم الفن بالفيديو، على توجيه التهنئة لهاني سعد، منهم الفنانة السورية جومانة مراد وزوجها، وبشرى وهند عبد الحليم وشريف رمزي وخالد الصاوي، وغيرهم.

وعلقت درة التونسية على الفيديو: (كل سنة وانت طيب يا حبيبي ربنا يسعد قلبك ويارب وكل سنة تبقى مبسوط اكتر والسنة الجديدة يكون كلها نجاح وسعادة).

وتابعت: (عيد ميلاد سعيد حبيبي كل ما أتمناه اليوم هو أن أراك سعيدا ومحبوبا، استمتع بهذا اليوم لأن كل شيء عنك.. واستمتع بالحياة، شكر خاص لجميع أصدقائنا الرائعين على المشاركة في هذا الفيديو نحن نحبك).

وصلة رقص لدرة على (نمبر ون)

كما نشرت درة فيديو آخر، لكنها قامت بحذفه لاحقاً، ظهرت خلاله وهي ترتدي ملابس كاجوال بجانب زوجها وترقص على أغنية (نمبر ون) للفنان مح

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