شاهد .. البيض والجزر والعسل.. معجزة الرجال في غرفة النوم.. إليكم الطريقة الصحيحة لإستخدام هذه الخلطة السحرية

انت الان تتابع خبر البيض والجزر والعسل.. معجزة الرجال في غرفة النوم.. إليكم الطريقة الصحيحة لإستخدام هذه الخلطة السحرية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - العجز الجنسي هو فقدان الرجل القدرة على القيام بالعلاقة الزوجية نتيجة لضعف الإنتصاب، أو فقدان الرغبة للعلاقة الجنسية، وهي مشكلة يعاني منها الكثير من الرجال، وفي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها يعاني 10 مليون رجل من الضعف الجنسي.

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أسباب العجز الجنسي

هناك العديد من الأسباب للضعف الجنسي، أبرزها، التقدم في العمر، وسوء الرعاية الصحي والأمراض المزمنة.

وحسب دراسة في الولايات المتحدة،فإن 52% من الرجال بين سن 40 إلى 70 عاماً يعانون من الضعف الجنسي باختلاف درجاته.

وكشف استبيان عبر الانترنت قام بملئه 804 شخص في الشرق الأوسط، أن 45% يعانون من ضعف الانتصاب، ومعظمها مرتبط بأمراض الضغط والسكر، ولم تجد المنشطات الجنسية مع الحالات.

وفي دراسة قام بها الدكتور "إدوارد لويمان" عام 1999، تبين الضعف الجنسي منتشر بين الرجال بنسبة 31% وبين النساء بنسبة 43%، وأنه مرتبط بالطبقة الاجتماعية والسن والوظيفة.

وحسب دراسة لمنظمة الصحة والغذاء فـ51% من مرضى السكر يعانون ضعف الإنتصاب.

وفي بعض الحالات قد تكون أسباب الضعف الجنسي أسباب عضوية، لذلك يجب زيارة الطبيب وإجراء التحاليل لمعرفة السبب الرئيسي للمشكلة، ومن ثم علاجها إما طبيا أو تناول علاج طبيعي، ومن ضمن العلاجات الطبيعية نقدم لكم في هذا المقال وصفة "عسل السدر والبيض التي أثبتت فاعليتها في علاج الكثير من الحالات.

وقبل التعرف على وصفة البيض والعسل، دعونا نتعرف أولاً على مكونات الوصفه كلا على حده.

أولاً عسل السدر

يحتوي عسل السدر على السكر الطبيعي مثل الجلوكوز، والفركتوز ويعد مصدراً مهماً لإمداد الجسم بالطاقة اللازمة التي يحتاجها، كما أنه يعمل علي تحسين وتعزيز القدرة الجنسية للذكور والإناث، لما يحتويه على الكثير من المعادن مثل: الحديد، المنجنيز، الماغنسيوم ويعمل العسل كمضاد للأكسدة.

ثانيا البيض

يحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والبروتينات المهمّة لصحة الجسم وبنائه، سواءً كان البيض مسلوقًا أو مخفوقًا، ومن الجدير بالذّكر أنه غنيٌّ بالبروتين الذي يمدُّ الجسم بالطّاقة والنّشاط، كما أنّه غنيٌّ بفيتامين ب وبشكلٍ خاص فيتامين ب1، فيتامين ب5 وفيتامين ب12 حيثُ أنّ لهذه الفيتامينات فائدةٌ كبيرةٌ ومُؤثرّة على الدافع الجنسي لدى الرجل، إذ أنّ لها دورًا فعالًا في تنظيم مستويات الهرمونات الجنسيّة وبالتالي المساعدة في تعزيز الرّغبة الجنسيّة.ولأن تلك الفوائد يجب أن تكون مبنيّةً على أساس علمي، أُجريت دراسة عام 2020 م للباحث شهيد وزملاؤه في كليّة الطب من جامعة الأزهر في القاهرة لتقييم مستويات الهوموسيستين المحيطية وفي القضيب لكونها تؤثر على ضعف الانتصاب، ودور فيتامينات ب في تحسين الصّحة الجنسيّة، وكانت التفاصيل كالآتي:

ضمّت الدّراسة 50 رجلًا يعانون من ضعف الانتصاب، و50 آخرين بصحة جيدة كمجموعة ضبط.

تناول الرّجال الجرعة اليوميّة من حمض الفوليك أي فيتامين ب9 لمدّة 3 أشهر.

بعد انتهاء فترة التجربة تمّ تقييمهم بناءً على معايير المؤشر الدولي للانتصاب.

أظهرت النتائج أن: " هناك تحسن في وضع الرّجال الّذين يعانون من الضّعف الجنسي، إذ تحوّل الضّعف الجنسي من متوسّط إلى خفيف ومن شديد إلى متوسّط، كما انخفضت مستويات الهوموسيستين ".

وفي دراسة أخرى قديمة، أجريت عام 2011 م في الصين لتقييم دور فيتامين ب3 على الإنتصاب في الأشخاص الّذين يعانون من ضعف الانتصاب، وتبين أنه من الممكن تحسين الإنتصاب والمساعدة في التقليل من ضعفه عن طريق تناول النياسين أي فيتامين ب3.

إذًا قد يكون للبيض دورٌ كبير وفعّال في المحافظة على الصّحة الجنسيّة، إذ يساعد في توازن الهرمونات والمحافظة على مستوياتها لما يحويه من عناصر غذائية عديدة أهمها فيتامينات ب.

ثالثا الجزر

يحتوي الجزر اليماني على كمية جيدة من البوتاسيوم وفيتامين E ويمكن أن يساعد في تكملة نظامك الغذائي بالمعادن والفيتامينات الأساسية وبالتالي تقليل آثار الضعف الجنسي.

كما تعمل مضادات الأكسدة في الجزر اليماني على إبطاء عملية الشيخوخة وبالتالي تساعد في علاج ضعف الإنتصاب المرتبط بالعمر.

خلطة العسل والبيض والجزر:

تساعد هذه الوصفة على علاج ضعف الإنتصاب عند رجل.

المكونات:

- أربع ملاعق من عسل السدر- ثلاث حبات من الجزر

- حبة بيض

طريقة التحضير والإستخدام

نقوم بتبشير الجزر جيداً.

نسلق حبة البيض.

نضع الجزر المبشور في كوب، ونضيف إليه العسل، والبيض المسلوق، ونقوم بخلط المزيج جيداً حتى يصبح جاهز للإستخدام.

تناول المزيج بشكل يومي في غرفة النوم لمدة لا تقل عن شهر .89311910