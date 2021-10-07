شاهد .. الفنانه روبي تشعل مواقع التواصل.. بإطلالة جريئة وتلفت انظار الجمهور!

انت الان تتابع خبر الفنانه روبي تشعل مواقع التواصل.. بإطلالة جريئة وتلفت انظار الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

قامت المطربة روبي بمشاركة جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستغرام” مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها.

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ظهرت روبي في الصور مُرتديةً فستان ذهبي قصير كروس شولدر بتصميم الشراشيب المتدلية وأكملت اللوك بصندل ذات كعب عالٍ التفت شرائطه حول ساقها.

واعتمدت تسريحة شعر مموجة، وتزيَّنت بأساور وأقراط ذهبية على شكل نجمة.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع صورها، وأشادوا بجمالها وبشرتها السمراء الفاتنة، فعلقت إحداهن: “جمالك ماشاءالله عليكي حبيبتي جاني بهداوه داوا، بيباااي حبيبي بيبااي، بحبك”.

مؤخرا انتقد عضو نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي روبي عبر صفحته الشخصية بعدما اتفرج فيديو لإحدى حفلاتها أرسله له أحد الموزعين الموسيقيين، ونعت أداءها “لا يمُت للمزيكا بِصلة”.

وعن إذا ما أتيحت له فرصة سحب ترخيصها، قال: “لو غنت وحش أسحب منها الكارنيه”.

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