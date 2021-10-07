شاهد .. مصطفى شعبان يحرق قلب 3 نجمات ويطردهن من مشاركته في بطولة مسلسله الجديد.. رقم 1 ستصدمك

انت الان تتابع خبر مصطفى شعبان يحرق قلب 3 نجمات ويطردهن من مشاركته في بطولة مسلسله الجديد.. رقم 1 ستصدمك والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 05:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

يعكف الفنان مصطفى شعبان في الفترة الحالية على تحضيرات مسلسله الرمضان الجديد 2022 الذي يحمل اسم هو وهي وهم، من إنتاج الشركة المتحدة لخدمات الإعلام بالتعاون مع المنتج كامل أبو علي.



مصادر خاصة اكدت، أن المنتج كامل أبو علي رشح أكثر من اسم فنانة لتشارك مصطفى شعبان بطولة المسلسل، لكن الأخير رفضهن جميعا دون ابداء اية اسباب ، وعلي رأسهن الفنانة روبي الذي رفضها بشدة واستبعدها من المسلسل، والفنانة داليا البحيري وعلا غانم، والمسلسل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.94637570

ويستعد مصطفى شعبان خلال الفترة المقبلة للسفر إلى خارج البلاد كي يصور فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم كوزمو مع الفنان خالد النبوي من إنتاج وليد منصور وتأليف هشام هلال.



يلعب بطولة فيلم كوزمو كل من الفنان خالد النبوي ومصطفى شعبان وإياد نصار لبلبة وسيد رجب ونيللي كريم وبيومي فؤاد وريم مصطفى وإدوارد، والمسلسل تحت قيادة المخرج حسين المنياوي.



تحدث المنتج وليد منصور عن قصة الفيلم، قائلًا، إن فيلم كوزمو ينتمي لنوعية الأفلام الأكشن الممزوجة بالتشويق، موضحًا أنه تم الانتهاء من كتابة السيناريو، فضلًا عن مناطق التصوير ستكون بين مصر واليونان.94637570