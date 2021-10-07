شاهد .. فنان شهير بين الحياة والموت بعد تعرضه لحادث مروري خطير.. مي العيدان تشرح عن ملابسة المليئة بالدم!

انت الان تتابع خبر فنان شهير بين الحياة والموت بعد تعرضه لحادث مروري خطير.. مي العيدان تشرح عن ملابسة المليئة بالدم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/07 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تعرض مواطنها الفنان عبدالله التركماني لحادث سير خطير، ونقله للمستشفى.



مي العيدان نشرت صورة للتركماني من المستشفى، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي ظهر فيها على سرير المرض وملابسه غارقة في الدماء.88629877

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن تعرض مواطنها الفنان عبدالله التركماني لحادث سير خطير، ونقله للمستشفى.

مي العيدان نشرت صورة للتركماني من المستشفى، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، والتي ظهر فيها على سرير المرض وملابسه غارقة في الدماء.



الإعلامية الكويتية علقت على الصورة، بقولها: "تعرض الفنان المحترم عبدالله التركماني لحادث مروري قدر الله وماشاء فعل".

وأضافت: "الله يقومك بالسلامه بوعبدالحميد ويحفظك ويشفيك ويرجعك لبيتك سالم ل زوجتك وأولادك واهلك ياراقي يامحترم ياطيب ???????? دعواتكم له ياجماعه".88629877