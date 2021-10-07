شاهد .. خلع ملابسها في مشهد ساخن على السرير.. سهير رمزي: هذا الفنان أشعل جنوني بهذي الطريقة وتمنيت يكون زوجي الـ 13 -. اتفرج

انت الان تتابع خبر خلع ملابسها في مشهد ساخن على السرير.. سهير رمزي: هذا الفنان أشعل جنوني بهذي الطريقة وتمنيت يكون زوجي الـ 13 -. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد الفنانة سهير رمزي، من أبرز الفنانات في الوطن العربي، جرأة منذ بداية مسيرتها الفنية في سبعينيات القرن الماضي.

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نجمة الإغراء المصرية سهير رمزي، وإلى جانب جرأتها في أفلامها السينمائية، اتسمت حياتها الخاصة واطلالاتها بالجراة أيضا.

وكانت قد كشفت سهير رمزي، عن ندمها بسبب إفلات فنان شهير من يدها، بعدما كانت تتمنى الزواج منه. مؤكدة أن ذلك الفنان كان يشعل نشوتها.

وولدت النجمة سهير رمزي، في 3 مارس عام 1950 بمدينة بورسعيد، وتعد واحدة من الفنانات اللاتي ضربن الرقم القياسي فى عدد مرات الزواج، حيث احتفلت بزفافها وارتدت الفستان الأبيض 12 مرة

زواجها من غير جنسيتها

تزوجت سهير رمزي لأول مرة من الفنان السوداني إبراهيم خان، الذي عرفه الجمهور بأدواره الهامة فى فيلمي: غروب وشروق، ودائرة الانتقام.

أمير سعودي خطف قلبها

وبعد عام على زواجها من إبراهيم خان وقع طلاق سهير رمزي، فخطف قلبها بعده الأمير السعودي خالد آل سعود، وتزوجت منه، إلا أنها لم تستمر هذه الزيجة ايضا سوى عام واحد وحصلت على الطلاق.

وتزوجت نجمة السينما المصرية، للمرة الثالثة، بعد أشهر قليلة من طلاقها من زوجها الثاني، من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا، ومن بعده احتفلت بالزواج مرة اخرى من رجل الأعمال السوري زكريا بكار، ولم يستمر زواجهما طويلا، وهو نفس المصير الذي صادفه زواجها من رجل الأعمال اليمني علي منصور العودي.

أزواجها من مواطنيها

وبالنسبة لازواجها من مواطنيها، فقد تزوجت سهير رمزي، من المحلن حلمي بكر، والفنان الكبير فاروق الفيشاوي، والنجم الكبير محمود قابيل، ورجل الأعمال سيد متولي ورجل الأعمال علاء الشربيني، وآخرون.

وبرّرت النجمة الكبيرة سهير رمزي ـ وبحسب تقارير صحفية ـ سبب إقدامها على الزواج أكثر من مرة، بقولها: "كنت بقضى فترة العِدة بالعافية، وأتزوج في نفس يوم انتهاءها، أنا اتحرمت من الأب والأخ والابن بحس الرجل مهم في حياتي وسند".

ورغم هذا العدد من الزيجات إلا أن النجمة الكبيرة اعترفت بأن هناك فنانا كانت تتمنى الزواج منه، وقالت: "كمال الشناوي هو اللي فلت مني، كنت أتمنى يكون من ضمن أزواجي". مضيفة بأنها كانت تشعر باشتعال نشوتها حين كانت تشترك بأعمال مع الشناوي.

فى بداية مشوارها عملت "سهير" كمضيفة طيران، قبل أن تغير وجهتها إلى عالم الفن، وعُرفت فى الوسط الفني خلال السبعينات والثمانينات تحديدا على أنها من أهم نجمات الإغراء.

أبرز أعمالها

ومن أبرز أعمالها السينمائية: "دموع صاحبة الجلالة" و"الدرب الأحمر" و"حتى لا يطير الدخان" و"عضة كلب" و"البنات عايزة أيه" و"رجل فقد عقله" و"مع حبي وأشواقي" و"وبالوالدين إحسانا" و"أنسات وسيدات" و"ثم تشرق الشمس"، ومسلسل "زينب والعرش".

أغرب قبلات!

وقد تحدث الفنان الكبير رشدي أباظة، قبل رحيله عن القبلات في حياته في حوار لمجلة الشبكة، وروى أغرب القبلات التي جمعته بالفنانات في الأفلام.

وقال متحدثا عن قبلاته للفنانة الجميلة سهير رمزي: "فنانة كان بيني وبينها بداية تفاهم، أو تستطيع قول إنها رائحة حب، أو شروع فيه، وكنت ألمس يدها ونحن نمثل فترتجف، وأحس هذا فأترفق بها وآخذها إلى الجدية في الأداء حتى لا تصبح رجفتها اضطرابًا يضيع منها الحوار أو ينسيها خطاها".

كواليس المشهد الساخن

وروى كواليس تصوير ذلك المشهد قائلاً: ترقبت اليوم الذي تكون فيه القبلة بصبر نافد، لأنها بهذه النعومة والحساسية شوقتني لتقبيلها، ويومها جاءت وهي ممتقعة الوجه ووقفت في البلاتوه تستمع إلى المخرج كما لو كان قاضيًا قاسي القلب يحكم عليها بالقبلات.

وأضاف متحدثا عن مشهد قبلته للفنانة سهير رمزي: "ودارت الكاميرا واقتربت مني وفي عينيها توسل أكثر من الحب، واقتربت أكثر، ثم ألقت بنفسها في أحضاني، وأطبقت على شفتيها كأمر المخرج، وكخيال المؤلف، وكحتمية المشهد، ورحت معها في قبلة عنيفة، وصاح المخرج "ستوب"، فتركتها، ولكنها هوت إلى الأرض مغشيًا عليها".

سر مثير!

في تفاصيل جديدة ذكرت الفنانة سهير رمزي في لقاء تلفزيوني سابق، أنها عندما صورت فيلم "لم تشرق الشمس" الذي تم عرضه عام 1971 كان لها مشهد ساخن مع الفنان رشدي أباظة فلاقت منه إهتماماً كبيراً قبل المشهد لأن وقتها كانت تشعر بالخجل.

قصتها مع الشوكلاته!

وأوضحت رمزي بأنها عندما قدمت هذا الفيلم كانت في بداية مشوارها الفني وأتى رشدي أباظة وقدم لها شيكولاتة وعصائر وعندما لاقت منه إهتماماً كبيراً شعرت به كأخ يهتم بها أو أب يخاف عليها ويريدها أن تقدم أداء مميز وتقوم بأفضل ما لديها.

واشارت سهير، إلى ان علاقتها توطدت مع أباظة بعد ذلك الفيلم، وفي إحدى الأيام طلب من والدتها أن يقضي سهرة في منزلهم فوافقت، وقالت له أن يتسم بالحذر لأنه كان معروف عن رشدي أباظة أن سهراته تنتهي بإحداث حالة من الفوضى بسبب سكرته.

تفجيرها مفاجأة من العيار الثقيل

كما فجّرت سهير مفاجأة من العيار الثقيل حيث قالت ان "مسلسل حبيب الروح" الذي عادت به الى الشاشة الصغيرة بعد اعتزال الفن 13 عاماً تمّ منعه من العرض في مصر رغم النجاح الكبير الذي حقّقه، وذلك لأن الهانم "اي سوزان مبارك" رفضته لانها وجدت انه يعدّ دعوة لنشر الحجاب بين البنات.

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